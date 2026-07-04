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وزير الشباب اليمني يهنئ مصر بالتسجيل ويشيد باختيارها

AbdHassan04.07.2026
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وزير الشباب اليمني يهنئ مصر بالتسجيل ويشيد باختيارها

يمن مونيتور/قسم الأخبار

هنأ الشباب وزير والرياضة اليمني، جمهورية مصر العربية قيادةً وحكومةً وشعبًا، احتفالًا بالتنافس الذي حققه المنتخب المصري، مشيدًا بالأداء الذي قدمه خلال اللعبة.

وقال بوي، في كثير من الأحيان نشره على حسابه، إنه يبارك “للأشقاء في جمهورية مصر العربية، تصميم وحكومة وشعبًا، وللمنتخب المصري وجماهيره الوفية، هذا الفوز المستحق المشرف”.

وأضاف أن هذا الإنجاز “يعكس روح الإصرار والعزيمة لدى الشباب والرياضيين المصريين، ويمثل مصدر فخر لكل العرب”.

واعتبار الشباب وزيراً رياضياً يمنياً تهنئته بالقول: “ألف مبروك مصر العروبة، ومزيداً من التألق والنجاح”.

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AbdHassan04.07.2026
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صورة AbdHassan

AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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