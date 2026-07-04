يمن مونيتور/قسم الأخبار

وقامت دراسة أجراها باحثون من جامعة أديلايد بسبب أن ممارسة هذا العزل تساعد في الإقلاع عن التدخين وخفيفة الوزن في التدخين.

وقد توصلت إلى نتائج 59 دراسة بحثية بالرياضة، حيث ظهرت أكثر من 9000 شخص، وقامت بتقييم تأثير كل الإجراءات الرياضية والمفردات والتمارين الرياضية طويلة الأمد على الإقلاع عن، وعلى درجة عالية من تدخين السجائر، ولم تكفي بعد التدخين.

وتبين أن الأشخاص الذين يعملون بشكل كامل من جميع أنحاء العالم هم احتمالية الإقلاع عن التدخين بنسبة أعلى بنسبة 15%، واحتمال الامتناع لمدة سبعة أيام تدخين متواصلة بنسبة تصل إلى أقل من 21%، وهو ما يشير إلى ذلك، قلّص المشاركين الذين لا يتأثرون بمعدل التدخين اليومي وسيجارتين، حتى أن تعمل جلسة واحدة في النار من الدخان الشديد لمدة 30 دقيقة تقريبًا بعد ذلك.

لا ينبغي للباحثين أن يفعلوا ما يحل محله وتم تثبيته للإقلاع عن التدخين كالعلاج الدوائي ويتقنون الاستشارة، غير أنها يمكن أن تتنوع إضافة بسيطة ومتاحة للمساعدة في تجاوز التحديد من خلال العمل والإقلاع عن التدخين.

يتناسب التدخين من أخطر ما في الأمر مع زيادة خطر الشهرة والشهرين، بسبب القلب والشارايين، من أجل تأمينه على الصحة والجهاز المشترك بشكل عام.

المصدر: لينتا.رو