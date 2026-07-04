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وزير الخارجية المصري: مباحثات مع الاتحاد الدولي لحالات الطوارئ في اليمن وغزة وليبيا

AbdHassan04.07.2026
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وزير الخارجية المصري: مباحثات مع الاتحاد الدولي لحالات الطوارئ في اليمن وغزة وليبيا

يمن مونيتور/قسم الأخبار

وقال وزير الخارجية بالتعاون الدولي مع الشؤون المصرية بالخارج، بدر عبد العاطي، السبت، إن هناك توافقًا أوروبيًا بين مصر، ليشارك عددًا كبيرًا من التفاصيل، بالتأكيد على أن العلاقات بين الجانبين تمثل “شراكة استراتيجية شاملة” للقيام بتحقيق المهام المشتركة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع مفوضة الاتحاد الأوروبي الدائمة، دوبرافكا سويتشا، بمقر وزارة الخارجية في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح عبد العاطي أن المباحثات نشأت الأوضاع الراهنة في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى جانب مراحل الأوضاع في اليمن وليبيا ولبنان.

وأضاف أن هناك ناقشنا أيضًا حرية الملاحة وفقًا لقواعد القانون الدولي، في إطار التشاور مع الآخرين وغيرهم من المتخصصين في الاهتمام.

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AbdHassan04.07.2026
15
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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