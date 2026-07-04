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المتوقع رعدية المتوقع على 10 محافظات يمنية خلال توقف المحطة

AbdHassan04.07.2026
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المتوقع رعدية المتوقع على 10 محافظات يمنية خلال توقف المحطة

يمن مونيتور/قسم الأخبار

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، اليوم السبت، القضاء رعدية متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات اليمنية خلال ساعة الـ24 توقف.

وقال المركز، أصدر إنذاراً مبكراً عند الساعة 11:00 صباحاً، إن هطول الأمطار الواعدة المتفاوتة الغاية يتوقع أن تشمل أجزاءً من محافظات تعز، وإب، والضالع، وذمار، وريمة، وح، والمحويت، إلى ما يمكن الوصول إلى مطار متفرقة على أجزاء محدودة من محافظات صعدة، وعمران، وصنعاء.

وقد ركزت أعماله في مناطق معروفة بسبب هطول الأمطار عليها إلى توخي الحيطة والحذر من جريان السيول في الشعاب والوديان، ويتواجد في مجاريها أو معابرها أثناء هطول الأمطار وبعدها، محذرًا أيضًا من العواصف الرعدية المصاحبة للحالة.

يركز الخبراء على أن هذه التوقعات تأتي ضمن النشرة التنبيهية الخاصة بالـ24 الساعة القادمة، داعياً الجميع إلى متابعة التحديثات والالتزام بالإرشادات التوجيهية للمحاكم القضائية.

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AbdHassan04.07.2026
13
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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