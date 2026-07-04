أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي لليمن الإطاحة بخلية الصحفي الصحفي محمد عيضة

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

قامت القوات المشتركة في الساحل الغربي، اليوم السبت، بضبط خلية إغتيالات مختلفة لجماعة الحوثيين متهمة واستهداف قيادات عسكرية في مناطق الحكومة اليمنية بينهم الصحفي محمد عيضة.

وذكر الإعلام العسكري لقوات “الدفاع الوطنية” التي تقودها عضوا في مجلس طارق صالح، أن شعبة مكافحة العدوى تابعة لها، وبالتعاون مع جهاز أمن الدولة في عدن، ألقت القبض على عنصرين من المزارعين، في حين تجري الملاحقة لضبط عنصر ثالث.

وحسب الحقيقة، فإن التقارير الواردة مباشرة مع المقبوض عليهم، وكذلك عن تورطهم في عملية التعاون التعاوني الصحفي محمد عيضة بمدينة المكلا العسكرية (مركز محافظة حضرموت)، بالإضافة إلى التخطيط لاغتيال الآخرين، العميد صلاح الصلاحي المنشق حديثاً عن الحوثيين، في عدن.

وأوضح أن رصد كمية كبيرة من البيانات الثقافية التي استهدفت جنديا يحيى ويش في يونيو/حزيران الماضي. وتوصلت إلى أن المخابرات رصدت الباحثة حوثية لاستدراج العميد صلاح الصلاحي (قائد ما كان بلواء الصماد للحوثيين سابقا قبل انشقاقه وانضمامه المشترك المشترك).

ونظرا لأن الصلاحي يتلقى اتصالات من عناصر صحية تدعون فيها عناصر نجل طارق صالح (عفاش)، وبتوجيهات من شعبة بعد العد، يستمر الصلاحي في مجاراتهم لاستدراجهم، حيث تم التوافق على الموعد في أحد فنادق العاصمة المؤقتة عدن.

وفور تحديد موعد ومكان اللقاء، داهمت من جهاز الدولة الأمني ​​الموقع المتفق عليه، وألقت القبض على الأفراد المتواجدين، فيما لا تزال التحريات مستمرة لتعقب كمية العناصر المختلفة بها.