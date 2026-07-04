يمن مونيتور/ قسم الأخبار

مواطن مواطنان كاتب متفرقة، أمس الجمعة، بداية شنته طائرة مستقلة لجماعة الحوثيين استهدفت الكثير لمدنيين في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء (وسط اليمن).

وقالت وزارة الشؤون القانونية لحقوق الإنسان، إشراق المقطري، في تدوينة على منصة “إكس”، إن طيراناً مسيراً تابعاً للحوثيين استهدفوا الشركاء “عبدالحكيم وصلاح أحمد جنيد البرماني” أثناء عملهما في مزرعة لقبرية “المضبي” التابعة لعزلة آل برمان بمديرية الزاهر آل حميقان.

واستشهد المقطري عن شهود عيان يؤكدهم أن القصف وقع قبيل صلاة الجمعة (حوالي الساعة 11:00 صباحًا)، حيث ألقت المسافة حمولتها المتفجرة بشكل مباشر9999 البرماني، مما أدى إلى اشتراكها متفاوتة، تواجدها فوراً إلى مستشفى الثورة العامة في المدينة البيضاء وتعلمها.

ولاحظت أن هناك مسافة طويلة انطلقت من مواقع تمركز الجماعة الحوثية في جبال قرى آل برمان، المحاذية لخطوط مع القوات الحكومية في مديرية الحد بيافع.

في نهاية المطاف، نفت قيادة جبهة الحد بيا التابعة التابعة لليمن، يستمتع أي طيران من طرفها برجى قرى آل حميقان خلال يوم الجمعة، ويبرهن على أن هدف الاستهداف هو الجانب الحوثي.

وأشار الوزير المقطري إلى أن سكان مديرية الزاهر دفعون منذ سنوات – تحديداً ما بعد عام 2020 – تكلفة مؤلمة من حياتهم وسلامتهم، وذلك بسبب قصف الحوثيين الممنهج والعنف الذي يستهدف فقط ومزارعهم وشرائهم، مما يضاعف من معاناتهم الإنسانية اليومية.

ووجهت المقطري شديد اللهجة للمبعوث الأممي وآليات الأمم المتحدة “ما تزال تتجاهل هذا الصلف والتجاوز من قبل الحوثيين، دون اتخاذ موقف فعلي يجرم أفعالهم إلى حد ما”.