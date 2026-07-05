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أحوال الطقس… اضطراب البحر في ستينرى وخليج عدن وأمطار على انهيارات الغربية

AbdHassan05.07.2026
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أحوال الطقس… اضطراب البحر في ستينرى وخليج عدن وأمطار على انهيارات الغربية

يمن مونيتور/قسم الأخبار

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، الأحد، هبوب رياح أن تكثف بشدة على السواحل الجنوبية الثورية، وما إلى ذلك أرخبيل حتىكسرى وخليج عدن، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال المركز، الذي نشرته، إن سرعة الرياح ستتراوح ما بين 25 و45 عقدة، ما سيتسبب في اضطراب البحر أمام الموج في المناطق.

وأضاف أن أمطارًا متفرقة قد تهطل، وقد تكون أهمية بعواصف رعدية أحيانًا، على أجزاء من محافظات تعز، والضالع، وإب، وذمار، وريمة، وحجة، والمحويت، ومحافظات غرب صنعاء وعمران وصعدة، إضافة إلى مرتفعات لحج وأبين.

ودعا مركز مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن، خصوصًا في محيط أرخبيل ستوررى وخليج عدن، إلى توخي الحيطة والحذر بسبب اضطراب البحر بسبب التعامل، ويستغل الأماكن غير المخصصة، ويلتزم بتعليمات مصلحة خفر السواحل.

كما يأتي بداية في المناطق المتوقعة بسبب هطول الأمطار عليها من براين جريان السيول في الشعاب والوديان، وعدم التواجد في مجاريها أو معبرها أثناء هطول الأمطار.

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AbdHassan05.07.2026
14
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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