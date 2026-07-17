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وبسبب التوافد القبلي إلى “مطرح الريان” في الجوف لليوم الـ 22 على التوالي

AbdHassan17.07.2026
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وبسبب التوافد القبلي إلى “مطرح الريان” في الجوف لليوم الـ 22 على التوالي

يمن مونيتور/ الجوف/ خاص

وصل اليوم الخميس، وفدٌ من قبيلة حاشد التي تمركزت في محافظة عمران، إلى “مطرح الريان” محافظة جنوب الجوف شمال شرق اليمن.

وقال الشيخ محمد الحاشدي الذي رأس القبلي، إن قبيلة حاشد اليوم يؤكد مساندتها لمطرح الريان ومطالبه في إطلاق “لحيقة دهم”، ومشيراً إلى أن الحوثيين أصبح عدواً لكل اليمنيين، وهو ما يتطلب توحيد الصف ومواجهة الجماعة التي استهدفت قبيلة (حد وصفه).

ويتواصل المطرح القبلي لليوم الثاني والعشرين على التوالي، حيث تتوافد القبائل بشكل شبه يومي من مختلف المحافظات اليمنية، منذ أعلنت شركة الشيخ حمد بن فدغم الوصول إلى مناطق الحكومة، فاراً من قبضة الحوثيين، ندعواً لنصرته والنكف على الجماعة التي لجأت إليها (لحيقته).

وحينما أكد المطرح “المرزوقي” أمس الأول في استكماله، لم يكن هناك أي تفاوض مع الحوثيين، في حين تواصلت مصادر إعلامية عن دفع الجماعة لمجموعات عسكرية إلى محافظة الخليج الجديدة.

وشهدت جبهة “قناو” شرق الجوف مواجهات محدودة بين الحوثيين وقوات الجيش اليمني، في ظل خطاب تصعيدي ينذر بانفجار الحرب من جديد.

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AbdHassan17.07.2026
23
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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