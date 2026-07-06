الغوص في مركز البيانات: داخل مركز بيانات nLighten’s Bristol edge

إنه الصباح البارد الأخير قبل أن تستقر موجة الحر الأخيرة في المملكة المتحدة. إنه رمادي وقريب قليلاً. يقع مسكني على حافة وسط مدينة بريستول، حيث تميزت أفضل جهود القوات الجوية الألمانية، ثم تراجع التصنيع وزوال الإمبراطورية، بالنسيج الحضري.

ويتجلى ذلك في أفضل المكاتب الخرسانية في فترة ما بعد الحرب، والمباني الجديدة الأنيقة، وبقايا الطوب الأحمر المتهالكة، وقطع الأراضي غير القابلة للبناء. وبينما كنت أنتظر، كانت هناك كنيسة صغيرة يعود تاريخها إلى عام 1857 تحدق عبر الطريق في مبنى طلابي ضخم جديد من الطوب الأحمر، بينما يفصل سياج مؤقت من شبكة سلكية بين المساحات. الحشائش تندفع من خلال رصف الكتل. المدربون معلقون على سلك التلغراف.

وصلت سيارة Uber الخاصة بي، وقادني Ai Jun من Diu في ولاية غوجارات عبر حركة المرور الصباحية إلى مركز بيانات nLighten BRS1 في Aztec West.

نمر عبر المستودعات، ومواقع البناء، والرافعات، والجدران الشبيهة بالقلعة للمباني السابقة على رصيف الميناء، والسياج الفولاذي المجلفن ذي المحاور الثلاثة المجلفن الموجود في كل مكان. تزدحم حركة المرور بين جسور السكك الحديدية الصدئة والوحدات الصناعية الصغيرة التي يعود تاريخها إلى ستينيات القرن الماضي، قبل الهروب إلى الطريق السريع M32.

تفسح مصانع الطوب الأحمر المرسومة على الجدران المجال أمام المساكن ذات الشرفات، وشبه نصف الضواحي، ومتاجر إيكيا، ومركز تسوق، ثم الريف – الحقول، والتلال المشجرة – حيث يمر الطريق خارج المدينة عبر بريستول باركواي، عبر الطريق السريع M4، ويخرج عبر الطريق السريع A38 إلى أزتيك ويست بيزنس بارك.

أفكر فيما إذا كان قد تم تسميته على اسم الأشخاص المشهورين المتعطشين للدماء في أمريكا الوسطى أو لوح الشوكولاتة في السبعينيات. تقع المكاتب الحديثة المصنوعة من الزجاج والألومنيوم على مسافات جيدة ومتصلة بأرصفة مشذبة. تبدو مثل الولايات المتحدة، إلا أن هناك أناسًا يمشون. كما يعبر بعض الإوز الطريق.

العظيم والصالح مدخل مركز البيانات عبارة عن بوابة فولاذية متدحرجة وجدار خرساني. يقوم حارس الأمن بفحص الأسماء ومقارنتها بالقائمة أثناء مرور السيارات. وأنا الواصل الوحيد سيرا على الأقدام. في الداخل، يملأ حفل الاستقبال أكثر من 100 شخص – المستشارون والوكلاء التجاريون والصحافة وممثلو المجالس وكبار الشخصيات المحلية والصالحة. حفنة من ارتداء السترات الواقية من الرصاص. اثنين من الأكشاك تقدم غنيمة – ألواح الشوكولاتة؛ زجاجات المياه – في حين يتم عرض مثال جيد التصميم لأنابيب تبريد مراكز البيانات (في الصورة). إن سكروم الكرواسان والقهوة شرس، لكني لا أستطيع أكل أي شيء. أقنعني مالك المبيت والإفطار بالذهاب إلى اللغة الإنجليزية الكاملة ضد حكمي الأفضل. يجمع مضيفنا الافتتاحي الحشود بنغمات العلاقات العامة. “لقد أمضينا الكثير من الوقت والكثير من الجهد في تطوير مركز البيانات الرائع هذا الذي تتواجدون فيه اليوم،” قال للحاضرين. إنه يضع إطارًا لخطة nLighten بلغة اللحظة: السيادة؛ الاستدامة؛ إعادة استخدام التراث. “نحن في الطليعة لأننا نأخذ مراكز البيانات القديمة، ونقوم بتجديدها، ونقوم بترقيتها، ونعمل على تحسين قدراتها.” نوع هندسي يعطينا المقدمة التقنية، ويظهر تاريخ المبنى. ويوضح قائلاً: “تم إنشاء هذا الموقع في عام 1995 تقريبًا لصالح Royal Sun Alliance، لذا فهو موجود هنا منذ فترة طويلة”. وقد أدارتها شركة التأمين لمدة خمس سنوات تقريبا قبل أن تتولى “شركة استشارات تكنولوجيا المعلومات الفرنسية” المسؤولية عنها – ثم شركة بروكسيميتي، والآن شركة إن لايتن. ويواصل قائلاً: “لقد منحنا هذا المبنى الكثير من الحياة”. “لقد أنفقنا اليوم ما يقارب 15 مليون جنيه استرليني على هذه المنشأة. لقد أزلنا سقف المبنى حرفيًا وأعدنا بنائه. هناك ضمان لمدة 25 عامًا على هذا السقف الآن، مما يمنحك فكرة عن نية هذا المبنى ودورة حياته من الآن فصاعدا.” تم استبدال المبردات ووحدات UPS والمولدات بقدرة مركز بيانات تنتقل من 750 كيلووات إلى 1.2 ميجاوات، مع اتصال بالشبكة بقدرة 5 ميجا فولت أمبير، وأعمال التصميم جارية لمزيد من التوسع. ويشير مهندسنا إلى أن “الموقع الحالي هو الموقع الأكثر خضرة”. “هذا يعني أن الكربون المتجسد موجود داخل تلك المنشأة. نحن لا نستثمر المزيد في الكربون. نحن نطور موقعًا موجودًا ونقوم بذلك بطريقة فعالة.” فعالية استخدام الطاقة المستهدفة (PUE) عبر العقار هي 1.3.

طنين المعدات، نتوءات الدليل السياحي يتم تعيين الجولات حسب رقم الحبل. ريتشارد هو مدير مركز البيانات الإقليمي لشركة nLighten، وهو يرشد مجموعتنا من خلال مهارة West Country. لقد كان موجودًا في هذا الموقع منذ عام 2020، ويتحدث عن المبنى بملكية هادئة لشخص شاهده وهو يتحول. ننزل إلى الطابق الأرضي السفلي، وهو عبارة عن مساحة هندسية بنفس حجم المساحة البيضاء أعلاه. كل ما يعمل على تشغيل وتبريد قاعة البيانات موجود هنا، مخفيًا عن العملاء الذين لن يحتاجوا إلى رؤيته أبدًا. وحدات UPS، ولوحات التبريد، ولوحات المفاتيح – هي الجزء السفلي من العملية، ويمكن الوصول إليها دون الدخول إلى قاعة البيانات نفسها. يتوقف ريتشارد أمام إحدى وحدات UPS – نظام معياري بقدرة 1.2 ميجاوات، يعتمد على بطارية الليثيوم، وفي هذه اللحظة صامت تقريبًا. تعتمد على الحمل؛ ينتظر حتى تستدعيه المعدات الموجودة في الطابق العلوي. توجد وحدة مماثلة على الجانب الآخر من المبنى. ويعني التصميم المعياري أنه يمكن تبديل الوحدات الفردية للصيانة دون فقدان UPS بالكامل. يقول ريتشارد: “بالنسبة لنا، الأمر كله يتعلق بالكفاءة”. “الأمر كله يتعلق بإبقاء PUE منخفضًا.” ويشير إلى قدرة لم يتم استخدامها بعد، ولكنها مدمجة في كل عملية شراء لـ UPS nLighten: تثبيت الشبكة. يقول ريتشارد: “إذا كانت الشبكة تعاني من صعوبات، فيمكننا الحصول على تغذية راجعة قليلاً”. نظام التبريد جديد تماما . وعندما سقط السقف، ذهبت معه المبردات القديمة. وبدلاً من ذلك، توجد الآن مبردات مجهزة بضواغط تبريد توربينية في الجزء الخلفي من المبنى، ويتم تغذيتها من نظام مياه مبردة مغلق الحلقة من خلال أنابيب جديدة أسفل الأرضية الهندسية. يقول ريتشارد: “نحن لا نستخدم أي مياه”. “الماء في الداخل يبقى في الداخل.” أفاد أحد المهندسين الذين قاموا بصيانة المبردات مؤخرًا أنهم يعملون في وضع التبريد الحر لمدة 80% من ساعات التشغيل، بما في ذلك أثناء اختبار التحميل الكامل. حتى في يوم تلامس فيه درجة الحرارة 20 درجة، تظل الضواغط في وضع الخمول. يقول ريتشارد: “لقد توقفت فاتورة المياه للمبنى القديم للتو واختفت”. “إن الماء الوحيد الذي نستخدمه الآن هو أن تقوموا يا رفاق بإعداد الشاي والقهوة اليوم.”

قم ببنائه وسوف يأتون نصعد إلى الطابق الأرضي العلوي وندخل إلى قاعة البيانات. يقول ريتشارد: “لقد قمنا مؤخرًا بتركيب 42 حاملًا جديدًا جاهزًا للنشر السريع”. الرفوف – 800 مم × 1200 مم، 47U – تقف في صفين لاحتواء الممر البارد. يندفع الهواء البارد إلى أعلى عبر الأرضية المرتفعة، ثم يتم توجيهه عبر الرفوف إلى الممر الساخن حيث نقف. تمتد الكابلات الهيكلية في الأعلى إلى غرفتي “اللقاء” الموجودتين في زوايا متقابلة من القاعة، مما يوفر توجيهًا متنوعًا من خلال ناقلات منفصلة. يصل الحمل الحالي لتكنولوجيا المعلومات إلى حوالي 180 كيلووات – “منخفض جدًا في الوقت الحالي”، كما يعترف ريتشارد – ولكن القاعة مصممة لتبلغ 1.2 ميجاوات. الممر البارد يسجل 24 درجة. أجهزة استشعار الضغط تراقب تدفق الهواء. إذا كانت لوحة تقطيع الحامل في غير مكانها، فسيتم تسجيلها على الفور. في الوقت الحالي، معظم الرفوف فارغة، في انتظار. لكن السباكة تحكي قصة مختلفة. تم بالفعل تركيب صناديق الحنفية للتبريد السائل المباشر إلى الشريحة، وهي جاهزة لخدمة أي شيء بدءًا من عمليات النشر نصف الحامل وحتى الحوسبة عالية الكثافة. يشير ريتشارد وهو يشير على طول الصف: “يمكنك الحصول على ميجاوات في هذا الممر”. تحتوي البنية التحتية للمياه المبردة على نقاط سحب كافية لتغذية كل الممرات عندما يتحقق الطلب. ويلاحظ أن العائق الحقيقي ليس المساحة البيضاء، بل المصنع الميكانيكي – لا يمكن للمبردات والمولدات تقليص الطريقة التي يمكن أن تنمو بها كثافات الحامل. في الخارج، أمام وحدات التبريد، تخبرنا لوحة التحكم أن الطاقة الوحيدة التي يتم استهلاكها هي من خلال المراوح، حيث تقوم بسحب الهواء عبر الملفات لرفض الحرارة من حلقة المياه العائدة. الضواغط الميكانيكية تبقى في وضع الخمول.