يمن مونيتور/قسم الأخبار

سجلت أسعار الذهب في الكويت، اليوم الاثنين 6 يوليو/تموز 2026، بداية داتا في كل من عدن وصنعاء، تأثرت بالتغيرات في أسعار الذهب الأصفر بالأسواق العالمية.

وفقًا للتعامل مع سوق الذهب، بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في مدينة عدن نحو 181 ألف ريال، فيما بلغ سعر التصنيع حوالي 62 ألف ريال.

أما سعر جنيه من الذهب (8 جرامات من عيار 21)، فقد تجاوز مليونًا و458 ألف ريال، بينما بلغ صنعه نحو 500 ألف ريال.

وتعد هذه الخيارات مخصصة لشراء الذهب من صحية، في حين اعتبارها مقبولة عند للمستهلكين نتيجة إضافة نماذج مختلفة من محل إلى آخر. ويحتسب عند بيع جنيه الذهب للزبائن تنوعا بين 100 و150 ريالا سعوديا.

وتتغير أسعار الذهب في اليمن بشكل مستمر وتعتمد على الحركات والتنوع العالمي، كما تختلف بين محال الصاغة وفقا لعوامل العرض والطلب وحركة السوق المحلية.