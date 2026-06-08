التلوث البيئي 7.8 جنوب الفلبين

يمن مونيتور/ أ ف ب

ضرب زلزال بقوة 7.8 درجة الساحل الجنوبي للفلبين، وما بعده عن مقتل شخص على الأقل وانهيار مبانٍ من الشرطة، في حين يؤويك إلى مجموعة تحذيرات من تسونامي في كل أنحاء المنطقة.

كتبت الهيئة الكهربائية الأمريكية إن تصل إلى عمق 35 كيلومتراً خارج مينداناو.

بنى فيديو كبير على فيسبوك مركزاً تجارياً وهو ينهار ويتحول إلى ركام في مدينة جنرال سانتوس في المقاطعات، بينما نهار مبنى في مدرسة محلية.

وسمع أحد الناس يصيح “يا إلهي، لقد نهار المبنى! لقد نهار! لقد نهار المبنى”.

وقال السيرجنت روبرت داغون من شرطة مدينة جنرال سانتوس إن “عددًا لا يكفي من المباني نهار” بما في ذلك المنازل.

ولاحظ وكالة فرانسيس برس “تضررت العديد من البيانات، ولكن لا يمكنني حصرها الآن بما في ذلك من شغلهم للتأكد منها”، مؤكداً أن وفاة واحدة على الأقل وعدم نجاحها.

التحذير من مركز التسونامي في منطقة المحيط الهادئ في بيان، للمناسبات الخاصة بموجات التسونامي “خلال ثلاث ساعات من الرحلة” على طول سواحل الفلبين وأندونيسيا وبالاو وتايوان وبابوا غينيا الجديدة.

وضربت هزة ارتدادية كاملة بكمية 6.1 درجة مئوية بعد ساعتين من كل واحد، حسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

يمكن لمركز التحذير من التسونامي في منطقة المحيط الهادئ أن يصل أمواج إلى منطقة واسعة بين متر وثلاثة متنوعة ومتنوعة فوق مستوى المد والجزر على سواحل الفلبين، ومن 0.3 متر إلى سواحل إندونيسيا وماليزيا.

كذلك، أصدرت وكالة الأرساد اليابانية تحذيرًا من تسونامي على شواطئ المحيط الهادئ، من جزر أوكيناوا الشمالية إلى شرق طوكيو. ومن أشهرها أن تصل إلى الساحل الياباني حيث تصل إلى الساعة 11.30 صباحاً بالتوقيت المحلي، على ألا تتجاوز ارتفاعها متراً واحداً.

وتتساءل الوكالة: “يجب أن تكون في البحر بعيدًا عن الماء فورًا ويبتعدوا عن الشاطئ. ستبقى التيار المتردد قويًا، لذلك يرجى عدم ملاحظة البحر أو تحذيره حتى يحذر”.

وأصدرت طلبات إندونيسيا بإرشاد المناطق الشمالية تحسباً لموجة تسونامي بعد ذلك.