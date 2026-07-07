يصل عدد المصابين بالعدوى الميكروبية في ريف حضرموت إلى 14 شخصًا

يمن مونيتور/قسم الأخبار

وقد ساهمت في الإصابة بجريمة بري في منطقة عسد الجبل بريف مدينة قصيعر، التابعة لمحافظة حضرموت شرقي اليمن، إلى 14، ومصادر طبية خاصة.

وادرك أهمية لـ”يمن مونيتور”، إن ثلاثة من نُقلوا إلى مدينة مكلا واحداً، فيما وصل إلى مستشفى الشحر العام سبعة مصابين، بينما أربعة وأخر الرعاية الطبية في المركز الطبي عسد الجبل.

ولم يقم، حتى وقت لاحق، بنشر هذا الخبر، معلومات إضافية بالإضافة إلى الحالة الصحية للمصابين، كما لم يتم السلطات المحلية أي بيان رسمي حول الحادثة أو الملابس الخاصة بها.