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الرئيس اليمني يعين سبعة وكلاء جدد لمحافظة حضرموت

AbdHassan25.06.2026
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الرئيس اليمني يعين سبعة وكلاء جدد لمحافظة حضرموت

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

أصدر الرئيس اليمني قراراً جمهورياً ابتداءً من سبعة وكلاء لمحافظة اليمن حضرموت، في مهمة لتعزيز تنفيذ السلطة التنفيذية والعمل الإداري والتنفيذي في أكبر المحافظات.

وقال المكتب الإعلامي للسلطة المحلية في حضرموت، الخميس، إن الحزب الجمهوري رقم (39) نهائي 2026 قضية القوة زاهر محمد بن خوار الكثيري وكيلاً وكيلاً موظفاً فنياً، ووليد أحمد صالح العطاس موظف الشؤون المالية والإدارية، وحسن سالم الجيلاني، مديريات الساحل والهضبة، وخالد محفوظ باحريش، ورياض صلاح الجهوري، ورياض صلاح الجهوري تراجع التنمية، وعبير محمد سالمين الحضرمي يتوفى المرأة، ومراد محمد باعلوي بشكل مؤكد مساهماً في مشاركة الشباب والمنظمات. المدينة.

وجاء الإعلان عن لقاءات اجتماعية بالتزامن مع عقده عضو مجلس القيادة ومحافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي في مدينة المكلا مع الوكلاء، ويتواصل حيث هم بنيل ثقة القيادة السياسية، مطالباً بمضاعفة الجهود للارتقاء بالأداء الوطني والخدمات الأولية حتى النهاية.

المعلومات الخنبشي أن المرحلة الراهنة تتطلب عملاً تكاملياً بين مختلف اللحظات الراهنة للتحديات الخدمية والتنموية، ما يشدد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد الديناميكية الحكومية بما في ذلك يسهم في تلبية احتياجات السكان رؤية التنمية في التركيز.

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AbdHassan25.06.2026
12
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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