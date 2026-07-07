مجلس الحزب الوطني الاسكتلندي يدعم وقف مراكز البيانات ويخلق معضلة بورنهام

أقر المجلس الوطني للحزب الوطني الاسكتلندي (SNP) اقتراحًا بتجميد جميع عمليات تطوير مراكز البيانات الجديدة في اسكتلندا، الأمر الذي من شأنه أن يخلق تحديًا دستوريًا وسياسيًا لطموحات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في وستمنستر ومفارقة سياسية لرئيس الوزراء القادم المحتمل آندي بورنهام.

ويدعو هذا الاقتراح، الذي أقره مجلس الحزب الوطني الاسكتلندي مؤخرًا ويتوجه الآن إلى البرلمان الاسكتلندي، إلى الوقف المؤقت لمشاريع مراكز البيانات التي لم تحصل بعد على إذن التخطيط.

ووصفت عضوة مجلس الحزب الوطني الاسكتلندي، ليزلي باكهاوس، التي حضرت اجتماع المجلس الوطني، مجموعة المقترحات الحالية بأنها “مفرطة للغاية في التطوير” وقالت إنها تدعم “المجتمع المحلي ومساعيه لمنع حدوث ذلك”، وفقًا لما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية. الوصي.

يأتي القرار في الوقت الذي ضاعفت فيه حكومة المملكة المتحدة جهودها في مراكز البيانات باعتبارها بنية تحتية وطنية حيوية (CNI). قامت وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا بتعيين مراكز البيانات كخدمات أساسية بموجب لوائح الشبكات وأنظمة المعلومات لعام 2018. وستندرج مراكز البيانات ذات الحمل المقدر لتكنولوجيا المعلومات بمقدار 1 ميجاوات أو أكثر ضمن النطاق، مما يؤدي إلى واجبات الأمن والمرونة الإلزامية.

بالنسبة لبرنهام، أصبح التناقض مع أسلوبه السياسي واضحا. لقد تحدث عن “إخراج السلطة من المركز” ونقل السلطة إلى المناطق والمناطق المحلية – وهي الفلسفة التي دافع عنها خلال فترة عمله كعمدة لمدينة مانشستر الكبرى.

لكن آلة وستمنستر التي من المقرر أن يرثها تتعامل مع مراكز البيانات باعتبارها بنية تحتية ذات أهمية وطنية يجب بناؤها، وبسرعة، لإبقاء المملكة المتحدة في ما يعتبره الوزراء سباق الذكاء الاصطناعي العالمي.

وقال بيل ماكلوجج، الذي كان مديرًا لاستراتيجية وسياسة تكنولوجيا المعلومات في مكتب مجلس الوزراء ونائب مدير تكنولوجيا المعلومات بالحكومة من عام 2009 إلى عام 2012، يجب أن يكون ما يرشد بورنهام.

وقال ماككلاج: “يجب على حكومة برنهام الجديدة التوفيق بين المحلية والأولويات الوطنية من خلال الاعتراف بأن مراكز البيانات أصبحت الآن بنية تحتية وطنية بالغة الأهمية”.

“المخاوف التي أثارتها APRS [Action to Protect Rural Scotland] إن القضايا المتعلقة بالطلب على الكهرباء واستخدام المياه والتأثير البيئي تستحق أن تؤخذ على محمل الجد لأنها توضح سبب احتياج اسكتلندا إلى التخطيط الاستراتيجي بدلاً من تعليق شامل أو مجاني للجميع.

وأضاف ماككلاج أنه إذا فرضت المقترحات الحالية ضغوطا غير مقبولة على الشبكة، فإن الإجابة ستكون مرحلة التطوير إلى جانب الاستثمار في قدرات التوليد الجديدة وشبكات النقل والبنية التحتية للمياه بدلا من فرض حظر شامل على تطبيقات التخطيط الجديدة.

وفي الوقت نفسه، قال النائب المحافظ كريس هولمز: “إن مراكز البيانات ضرورية ليس فقط لقصة الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة، ولكن أيضًا لضرورة النمو الاقتصادي. يجب على الحكومة أن تقرر العمل على حل أزمة تكلفة الطاقة، وتحديد المواقع الأكثر فائدة، ودفع مناطق نمو الذكاء الاصطناعي إلى الأمام، وجذب المواهب للعمل في هذه المسابك الجديدة وحولها من أجل مستقبلنا”.

وأضاف: “يجب أن تكون مراكز البيانات هذه بالحجم المناسب للوظيفة وعبء العمل الذي ستتعامل معه محليًا. وإذا قامت الحكومة بذلك بشكل صحيح، فسيؤدي ذلك إلى دفع النمو على المستوى المحلي والإقليمي والدولي الإضافي”.

الصدام الهيكلي لكن أطر التخطيط على جانبي الحدود تجعل الصدام بنيويا إلى حد ما. تطبق اسكتلندا نظام تخطيط مفوض بالكامل، تحكمه تشريعاتها الخاصة. وبموجب إطار التخطيط الوطني 4، يتم تصنيف مراكز البيانات المصنفة على أنها “مراكز بيانات خضراء” على أنها تطورات وطنية تمنحها مكانة متميزة في التسلسل الهرمي للتخطيط. لكن مصطلح “مركز البيانات الأخضر” لا يزال غير محدد. وفي الوقت نفسه، فإن سلسلة المشاريع المقترحة تروي قصتها الخاصة. العديد من التطورات المذكورة كدليل على الاستيلاء على أراضي مراكز البيانات في اسكتلندا موجودة فقط كإشعارات مسبقة للتطبيق أو طلبات فحص تقييم الأثر البيئي. ليس لديهم بعد موافقة التخطيط وقد لا يقومون أبدًا بتأمين اتصالات الشبكة بالحجم الذي يدعيه المطورون. من الثابت في الصناعة أن مطوري مراكز البيانات يقومون بشكل روتيني بتخزين الأراضي ونشر الخطط التي تظل، في الممارسة العملية، تخمينية. يعتمد الاقتراح المعروض على البرلمان الاسكتلندي بشكل كبير على التحليل الذي نشرته منظمة العمل لحماية اسكتلندا الريفية، وهي المؤسسة الخيرية الريفية التي قادت الحملة ضد التوسع غير الخاضع للرقابة لمراكز البيانات. في ديسمبر 2025، كتب APRS ومركز الحقوق البيئية في اسكتلندا إلى وزير التخطيط إيفان ماكي يدعوان إلى إيقاف جميع تطبيقات مراكز البيانات مؤقتًا حتى يتم وضع نهج استراتيجي ومعايير بيئية صارمة. أدرجت APRS 24 مركز بيانات واسع النطاق في مراحل مختلفة من عملية التخطيط، مع طلب إجمالي على الطاقة يقدر بـ 6230 ميجاوات – وهو رقم أكبر من ذروة الطلب على الكهرباء في اسكتلندا في فصل الشتاء بالكامل والتي تزيد قليلاً عن 4 جيجاوات. ويأتي ثلاثة أرباع هذا الطلب من طلبات التخطيط المقدمة من مطور واحد، وهو Apatura. تشير حركة SNP أيضًا إلى 24 مشروعًا فائق النطاق. طلبت مجلة Computer Weekly نسخة من فكرة مجلس الحزب الوطني الاسكتلندي، لكنها لم تتلق ردًا حتى وقت النشر. لن تتحقق جميع هذه المشاريع بالحجم المطالب به، لكن الاقتراح يمثل الحالة الأولى لإدارة مفوضة تستعد لاستخدام استقلالية التخطيط للرد مباشرة ضد محرك البنية التحتية المركزية للذكاء الاصطناعي في وستمنستر.