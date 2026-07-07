رفعت اللجنة الأولمبية الدولية الحظر الأولمبي الروسي مؤقتًا قبل ألعاب لوس أنجلوس 2028 | أخرى | رياضة

تم رفع الإيقاف الأولمبي عن روسيا بشكل مؤقت من قبل اللجنة الأولمبية الدولية. يمكن أن تمهد هذه الخطوة الطريق أمام الرياضيين للمنافسة تحت العلم الروسي في الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس عام 2028. وقد طُلب من الرياضيين الروس الدخول في المسابقات تحت علم محايد أو تمثيل اللجنة الأولمبية الروسية منذ عام 2018. وجاء ذلك في أعقاب سلسلة من فضائح المنشطات التي تورط فيها منافسون روس، إلى جانب غزو أوكرانيا في فبراير 2024.

ومع ذلك، أصدرت اللجنة الأولمبية الدولية، يوم الثلاثاء، بيانا أكدت فيه رفع الإيقاف عن اللجنة الأولمبية الروسية. وهذا يخلق إمكانية الإزالة الكاملة للحظر، على الرغم من أن ذلك لم يتم تأكيده بعد. وجاء في بيان للجنة الأولمبية الدولية: “رفع المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية مؤقتًا إيقاف اللجنة الأولمبية الروسية الذي كان ساريًا منذ 12 أكتوبر 2023”.

وأضاف: “تم اتخاذ القرار بعد تحليل شامل أجرته لجنة الشؤون القانونية باللجنة الأولمبية الدولية، مع الأخذ في الاعتبار أن اللجنة الأولمبية الأوكرانية لم تعد تضم في عضويتها أي منظمات رياضية إقليمية في الأراضي التي تقع ضمن اختصاص اللجنة الأولمبية الوطنية الأوكرانية”.

“بالإضافة إلى ذلك، أكدت اللجنة الأولمبية الدولية أنها لا تقوم ولن تقوم بأي أنشطة في هذه المناطق. سيواصل المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية مراقبة الوضع عن كثب فيما يتعلق بأي أنشطة لجمهورية الصين في تلك المناطق، ويحتفظ بالحق في اتخاذ أي إجراءات إضافية إذا رأت ذلك ضروريًا”.

ورحبت روسيا في بيان بقرار اللجنة الأولمبية الدولية، قائلة إن الألعاب الأولمبية يجب أن تكون “خالية من السياسة” وأكدت أيضًا عزمها على المشاركة في ألعاب 2028: “ترسل اللجنة الأولمبية الدولية إشارة واضحة: يجب أن تظل الحركة الأولمبية خالية من السياسة”، كما قال وزير الرياضة الروسي ميخائيل ديجتياريف على Telegram.

وشددت اللجنة الأولمبية الدولية على أنها لا تزال تعارض بشدة الغزو الروسي لأوكرانيا و”تدين بشدة” أفعالهم. ومع ذلك، أضافت المنظمة أنها “تدرك أن مشاركة الرياضي في المنافسة الدولية لا ينبغي أن تكون محدودة بتورط حكومته في حرب أو صراع”.

يأتي ذلك بعد أشهر من السماح لمجموعة مختارة من الرياضيين الروس والبيلاروسيين بالمنافسة كمحايدين في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2026 في ميلانو-كورتينا. لم يُسمح بالمشاركة في أحداث الفريق.

وبعد شهر، تم تمديد نفس البدل ليشمل الرياضيين ذوي الاحتياجات الخاصة الروس، الذين سعوا للمنافسة تحت علم بلادهم في دورة الألعاب البارالمبية الشتوية.

لقد نجحوا في الاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضية ضد الحظر الذي فرضه الاتحاد الدولي للتزلج والتزحلق على الجليد. وقاطعت عدد من الدول، ومن بينها أوكرانيا، حفل افتتاح الألعاب البارالمبية احتجاجًا على المشاركة الكاملة لروسيا.

تنافس ما مجموعه 32 رياضيًا من روسيا وبيلاروسيا في أولمبياد باريس 2024 بعد اعتمادهم كرياضيين محايدين، وحصلوا بشكل جماعي على خمس ميداليات. ويمثل هذا تراجعا كبيرا مقارنة بالفريق الروسي في طوكيو عام 2021، حيث واصل أكثر من 300 رياضي الفوز بـ 71 ميدالية.

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