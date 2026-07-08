كيف غيّرت خطوط المسافة علاقات إيران بوكلائها؟

يمن مونيتور/ وحدة الترجمة (خاص)/ تلفزيون ألماني (DW)

عندما شنت الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران في أواخر فبراير/شباط الماضي، كانتا تأملان في حركة المقاومة كل من الجمهورية الإسلامية وما يسمى “محور” في الشرق الأوسط. وأصبح هذا المحور الوكيل شبه التابع لإيران، بما في ذلك الحركة العسكرية حماس في غزة، وحزب الله في لبنان، والوثيين في اليمن، والميليشيات في العراق، والذين يعارضون جميعاً الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال بيتر ستزبوري، زميل في الأبحاث البحثية الأمريكية “سينشري ناشيونال” (Century International) والمؤلف الرئيسي للتقرير اليومي عن المركز تحت عنوان “ما وراء المحور” (ما وراء المحور)، إن الافتراض كان لا يزال في أنه “من خلال الوصول إلى النجاح المناسبين، وإنشاء الأدوات، وخطوط الإمدادات، يمكن لفاعل أن يسبب في فشل كارثي لا ينفذ النظام الخارجي ولا يتحالف في الشرق الأوسط”.

وعلى الرغم من سعي الولايات المتحدة إلى تحقيق ما تحتاجه الولايات المتحدة من القوات العسكرية، فقد قررت القوات مواصلة شن هجمات بطائرات مقاتلة على دول الخليج المجاورة وحركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، في حين كثفت تحالفهم في لبنان واليمن هجماتهم ضد إسرائيل والشحن التجاري في البحر الأحمر.

استقلالية عملياتية

بالنسبة لـ فولف-كريستيان بايس، المشارك في المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية وأحد المشاركين في إعداد تقرير “ما محور وراء”، فإن مصطلح “الوكلاء” مضلل في الواقع لأنه يقتضي وجود علاقة وسيطرة بين طهران ومحور الأعضاء.

وأعلن بايس لـ DW قائلًا: “إن انتشار الطائرات بدون طيار (المسيرات) غالبًا على سبيل المثال مطلوب على ذلك”. فقبل ​​بضع سنوات، نقلت طهران عدداً كافياً من الخيارات المطلوبة للحلفاء. وأضاف باييس: “اليوم، يمكن لهذه الميليشيات بناء الطائرات الخاصة بها، وقد بذل المزيد من الجهد في التوسع، مع استيراد معظم قطع الغيار من دول أخرى غير إيران”.

على سبيل المثال، وفقا للتقرير الذي بعد عامين من الأبحاث، فإن هذه القدرة على الحصول على كمية كبيرة من محركات الطائرات طويلة من طراز “شاهد-136” مباشرة من الشركات المصنعة الصينية.

وأوضح بايس لـ DW أن “التكنولوجيا الأساسية تحاول مراقبة استخدامها في المقام الأول، وبمركز التقاليد للتهريب، وتتبع سلسلة التوريد مثل البحث عن إبرة في كومة قش”، مضيفاً أن دولاً مثل الصين، وكذلك العمانية، لم يتبقى حتى الآن أي هدف بعيد عن تحرير هذه المواد.

خطط لتقرير “ما وراء”، وقد بدأ بعد ذلك بالنزاعات والمتعلقة بالطائرات الطويلة حول العالم من 140 حادثة في عام 2016 إلى أكثر من 58 ألف حادثة في عام 2025، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 41,000%.

وفي هذا الصدد، قال نيل كيليام، الزميل المشارك في برنامج الشرق الأوسط طوال الوقت في مركز الأبحاث البريطاني “تشاتام هاوس” (تشاتام هاوس)، لـ DW: “إن القدرة المتنامية لشركاء إيران على متابعة وتستمر الطائرات بشكل مستقل وتختلف عن توقفهم مع طهران”.

ويرى كيليام أن مليشيا الحوثي الحوثية في اليمن تجسد هذا التوجه؛ إذ باتت الجماعة تمتلك الآن مستوى من الاستقلالية التشغيلية كان من الصعب تخيله قبل عقد من الزمن. وأضاف لـ DW: “لقد ساعدت إيران وحزب الله اللبناني في إرساء أسس برامج الصواريخ والطائرات البعيدة لدى الحوثيين، في حين اضطرتهم سنوات الصراع والعزلة على تطوير إنتاج القدرات المحلية”.

إذن الحرب التي تركت عامين في غزة من عام 2023 إلى عام 2025، هاجم الحوثيون الإسرائيليون وكذلك الشحن الدولي في البحر الأحمر بالطائرات والطائرات، في إطار ما قالوا إنه مسعى للحصول على الدعم للفلسطينيين في غزة. ارتكبت الحرب في إيران من فبراير إلى أبريل 2026، مما أدى إلى أهداف الحوثيين لهجماتهم.

كما يشير التقرير إلى أنه، منذ عام 2022 على الأقل، مجموعة صغيرة من تكتيكات الحوثيين في صنع علاقات بناء علاقات عبر السواحل الأفريقية للبحر الأحمر وخليج عدن. وجاء في التقرير أن “شبكات التهريب الحوثية باتت موجودة الآن في الصومال وجيبوتي وإريتريا والسودان”.

ميليشيا مليشيا الله اللبنانية

وكم عددهم، كانت ميليشيا جيش الله اللبناني الوكيل العامل كوادراً لطهران، وقم بذلك في جزء كبير منه إلى قربه من الهندسة الإسرائيلية. وبعد يوم واحد من هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، فتح جبهة الله الثانية في شمال إسرائيل، والتي تراجعت لاحقًا للتحول إلى حرب في لبنان.

وقال كيليام: “إن الحاجة إسرائيلية لتقوية التنظيم التنظيمي وبنيته فرانسيسكو العسكرية خلقت وضعاً بدأ فيه الحاجة الناشئة نحتاج للتعافي”.

وقد انهار وقف إطلاق النار الذي تم الاتصال به في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 في أول مارس/آذار 2026، بعد أن هاجمت حزب الله بالطائرات والطائرات سكت وهاجمت حزب العدو للمرشد وعلي خامنئي، والذي يدين له الله بالولاء. ونتيجة لذلك، أصبحت اليابان القضية الرئيسية في محادثات السلام بين الولايات المتحدة وطهران.

وأضاف كيليام: “إن مشاركة حزب الله إلى جانب إيران خلال الصراع الأخير، إلى جانب إصرار طهران على أن تشمل أي طلب يدعو إلى إطلاق النار، ومدى عمق الارتباط الوثيق المستمر بين الطرفين”.

حماس في غزة، والجماعات شبه في العراق

وأوضح كيليام أنه نتيجة للحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، تقلصت قدرة طهران على الوصول إلى غزة وحركة حماس. وصرح لـ DW قائلًا: “لا ينبغي الخلط بين هذا الوضع وبين تداخل دائم للأهمية، لأن العلاقات وشبكات التدريبات والخبرة الفنية بدأت على مدى عقود لم تختفِ”. ويرى كيليام أن علاقات طهران بحركة فتى كيف يمكن للعازفين أن يستمروا حتى عندما يتراجعون عن النفوذ السياسي.

ولاحظ كيليام أن المبدعين البارزين بطهران في العراق بحاجة إلى الموازنة بين الاهتمامات العراقية المحلية وعلاقاتها مع إيران. وتمتلكها الاكتفاء الذاتي الأكبر في مجال الطائرات حتى الآن أكثر استقلالية لاستعراض القوة الناشئة النفوذ، فإن “التحدي الذي يواجهه طهران لهذا النوع من الجهود أكبر من الفاعلين القادرين الذين يتقاطعون مع مصالحهم جزئياً فقط”، بحسب تعبير كيليام.

ويرى كيليام أن لا بد بنفوثها من خلال العلاقات السياسية، التدريب، تبادل المعلومات المضادة، والتنسيق النشط عبر جميع هذه المنظمات، مستدركاً في حديثه لـ DW: “لكن النفوذ لا يعني السيطرة”.

“نوع جديد من التحديات”

ويتفق سالزبوري، من مركز “سينشري إنترناشيونال”، مع الرأي القائل بأن إيران لا تزال تعقد أكبر قوة فعالة للمجموعات الميليشياوية، لكن الاتفاق بين طهران والوكلاء يؤيدون المتبادل؛ إذ قال: “إن القدرات والبيانات الاحتياجات والاستراتيجيات تتدفق في اتجاهات متعددة”.

فهل تجعل كل هذا من الصعب على خصوم إيران لتفكيك هذه الشبكات، نهائيا من حرب الطائرات المتبقية التي تشنها؟

نظام واستمرار كيليام كثره لـ DW قائلًا: “بالنظر إلى المستقبل، قد تكون النتيجة الأكثر أهمية عدم انتشار الخطوط الطويلة عبر ما يسمى بـ ‘محور المقاومة’ هي ظهور مراكز مهارات متعددة داخل ما يمكن النظر إليه في السابق على أنه يقوده إيران بشكل أساسي. وهذا يجعل الشبكة أوسع نطاقًا أكثر وظيفية، وأصعب في التعطل، ويمكن أن يمكن بخطواتها أكبر”.