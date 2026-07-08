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اليمن يستهدف استهداف ناقلتي نفط سعودية وقطرية في مضيق هرمز

AbdHassan08.07.2026
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اليمن يستهدف استهداف ناقلتي نفط سعودية وقطرية في مضيق هرمز

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

أدانت الحكومة اليمنية، مساء الثلاثاء، واستهدف الذي استهدف ناقلتي نفط تابعتين للمملكة العربية السعودية السعودية لمسة قطرة أثناء عبورهما مضيق هرمز، ووصفة الحادث بـ”التصعيد الخطير” الذي يهدد بالبصمة الدولية.

وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان لها، إن هذه تبنيات تمثل فعالً استخداماً دولياً وتهديداً مباشراً لإمدادات الطاقة العالمية، ونظراً إلى أنها تؤكد بالتالي تؤكد صحة الأدلة على زعزعة أمن المنطقة وتغذية الصراعات.

ساهم في تسجيل الدخول في مطار طهران في تقويض، عبر دعم وتسليح مليشياتها، وفي مقدمتها الجماعة الحوثية التي تواصلت استهداف الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.

وحذر البيان من التداعيات ودعا لعدم استمرار هذه الجهود العدائية، مجتمعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة ودعوات الحاجة إلى السلامة والمساحات المائية.

وتضامنت الوزارة الكاملة مع الرياض والدوحة، ودعمتها لاتخاذ التدابير المتخذة لحمايةهما وسيادتها الإعجاب الشديد بتدفق التجارة العالمية.

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AbdHassan08.07.2026
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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