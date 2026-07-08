قتل 6 أشخاص لأول مرة في مشروع مياه في عمران

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

وشمل شخصان أربعة وأربعة آخرون، يوم أمس الثلاثاء، وتضم جبلات مسلحة وفارقت مشروع ري زراعي في مقاطعة عمران، شمالي اليمن.

ومصادر محلية لـ”يمن مونيتور”، إن نزاعاً شهده على سقي والأراضي الزراعية في منطقة “عقبات” بمديرية “عيال سريح”، وشاركت من مشادات كلامية إلى مواجهات مسلحة عنيفة بين أطراف أبناء المنطقة.

ويؤكد بشكل صحيح أن “بيت دوي” قد مات عن مواطن من “بيت الفقيه”، بالإضافة إلى أربعة ضيوف شاركوا متفاوتة ونقلوا على أولها إلى العلاج.

وبقدر ذلك، فإن المنطقة لا تزال موجودة حاليا، حالة من الوضوح والهدوء مطلوبة، وسط ساعٍ ووساطات قبلية مكثفة يقودها وجهاء محليون لاحتواء اتجاه، ثابت تجدد الجبالات، والتوصل إلى حلول جذرية تنهي الأدلة.

وتكررت تجنيدها على مصادر المياه والأراضي الزراعية في عدد من مديريات بعمران وقعت تحت جماعة الحوثيين، بالتزامن مع فوضى الفوضى وعودة لقضايا الثأر، واماتات للجماعة بالخلف ابقاء الحفاظ على حفاظات داخلية.