منوعات

قتل 6 أشخاص لأول مرة في مشروع مياه في عمران

AbdHassan08.07.2026
11
قتل 6 أشخاص لأول مرة في مشروع مياه في عمران

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

وشمل شخصان أربعة وأربعة آخرون، يوم أمس الثلاثاء، وتضم جبلات مسلحة وفارقت مشروع ري زراعي في مقاطعة عمران، شمالي اليمن.

ومصادر محلية لـ”يمن مونيتور”، إن نزاعاً شهده على سقي والأراضي الزراعية في منطقة “عقبات” بمديرية “عيال سريح”، وشاركت من مشادات كلامية إلى مواجهات مسلحة عنيفة بين أطراف أبناء المنطقة.

ويؤكد بشكل صحيح أن “بيت دوي” قد مات عن مواطن من “بيت الفقيه”، بالإضافة إلى أربعة ضيوف شاركوا متفاوتة ونقلوا على أولها إلى العلاج.

وبقدر ذلك، فإن المنطقة لا تزال موجودة حاليا، حالة من الوضوح والهدوء مطلوبة، وسط ساعٍ ووساطات قبلية مكثفة يقودها وجهاء محليون لاحتواء اتجاه، ثابت تجدد الجبالات، والتوصل إلى حلول جذرية تنهي الأدلة.

وتكررت تجنيدها على مصادر المياه والأراضي الزراعية في عدد من مديريات بعمران وقعت تحت جماعة الحوثيين، بالتزامن مع فوضى الفوضى وعودة لقضايا الثأر، واماتات للجماعة بالخلف ابقاء الحفاظ على حفاظات داخلية.

Source link

AbdHassan08.07.2026
11
صورة AbdHassan

AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

مقالات ذات صلة

لعبة خنق المضائق.. كيف تحوّل “باب المندب” إلى ورقة ضغط طهران الكبرى؟

لعبة خنق المضائق.. كيف تحوّل “باب المندب” إلى ورقة ضغط طهران الكبرى؟

07.04.2026
غادر قاتل بريستون ديفي “ينتحب ويرتجف” بعد “الترحيب التقليدي بالسجن”

غادر قاتل بريستون ديفي “ينتحب ويرتجف” بعد “الترحيب التقليدي بالسجن”

23.06.2026
تعلن Aldi عن “تجميد الأسعار حتى نهاية عام 2026” لجميع المتسوقين في المملكة المتحدة

تعلن Aldi عن “تجميد الأسعار حتى نهاية عام 2026” لجميع المتسوقين في المملكة المتحدة

23.06.2026
أنا وقحطان.. وحوار لم يكتمل بعد

أنا وقحطان.. وحوار لم يكتمل بعد

11.05.2026

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى