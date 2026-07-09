العلوم والتكنولوجيا

تتعرض أكبر الشركات في المملكة المتحدة بشكل خطير لانقطاع الخدمة السحابية

AbdHassan09.07.2026
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تتعرض أكبر الشركات في المملكة المتحدة بشكل خطير لانقطاع الخدمة السحابية

تعتمد الشركات البريطانية، وخاصة تلك الموجودة في مؤشر FTSE 100، بشكل خطير على مقدمي الخدمات السحابية الكبيرة، حيث من المحتمل أن يتسبب انقطاع الخدمة الافتراضي واسع النطاق في مناطق AWS أو Azure في أضرار اقتصادية كبيرة، وفقًا لمركز المراقبة السيبرانية.

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AbdHassan09.07.2026
11
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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