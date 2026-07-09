تتعرض أكبر الشركات في المملكة المتحدة بشكل خطير لانقطاع الخدمة السحابية

تعتمد الشركات البريطانية، وخاصة تلك الموجودة في مؤشر FTSE 100، بشكل خطير على مقدمي الخدمات السحابية الكبيرة، حيث من المحتمل أن يتسبب انقطاع الخدمة الافتراضي واسع النطاق في مناطق AWS أو Azure في أضرار اقتصادية كبيرة، وفقًا لمركز المراقبة السيبرانية.



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