منوعات

30 وفاة بحمى الضنك في الحكومة اليمنية خلال 6 أشهر

AbdHassan09.07.2026
12
30 وفاة بحمى الضنك في الحكومة اليمنية خلال 6 أشهر

يمن مونيتور/ تعز/ خاص

أعلنت مسئولة حمى الإعلام الصحي في مكتب وزارة الصحة بمحافظة تعز، تيسير السامعي، تسجيل 30 حالة وفاة بوباء الضنك في مناطق مخصصة للحكومة المعترف بها رسميًا، خلال الفترة الزمنية من يناير/كانون الثاني حتى يونيو/حزيران 2026.

وأوضح السامعي أن محافظة عدن لحقت حافظات من حيث عدد الوفيات بـ15 حالة، تلتها حضرموت بـ 7 حالات، ثم تعز ولحج بـ3 حالات وفاة في كل منهم، فيما سُجلت وفاة في شبوة.

ارتفع إجمالي الحمى الجديدة بحمى الضنك في المناطق الحكومية إلى 5,786 حالة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، في ظل انتشار المرض في عدد من المحافظات.

Source link

AbdHassan09.07.2026
12
صورة AbdHassan

AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

مقالات ذات صلة

الرئيس اليمني: “وصفة الحزم” نموذج للدعوة العربي في مواجهة الفوضى

الرئيس اليمني: “وصفة الحزم” نموذج للدعوة العربي في مواجهة الفوضى

26.03.2026
الإمارات تشن هجمات سرية على إيران

الإمارات تشن هجمات سرية على إيران

12.05.2026
يتراجع الذهب مع ارتفاع أسعار النفط بسبب الاستغلال بين أمريكا وإيران

يتراجع الذهب مع ارتفاع أسعار النفط بسبب الاستغلال بين أمريكا وإيران

26.05.2026
خلافاً لتوقعات الصواريخ.. العدو الأمريكي لا تجزم بتدمير أكثر من إيران إيران

خلافاً لتوقعات الصواريخ.. العدو الأمريكي لا تجزم بتدمير أكثر من إيران إيران

28.03.2026

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى