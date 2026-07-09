30 وفاة بحمى الضنك في الحكومة اليمنية خلال 6 أشهر

يمن مونيتور/ تعز/ خاص

أعلنت مسئولة حمى الإعلام الصحي في مكتب وزارة الصحة بمحافظة تعز، تيسير السامعي، تسجيل 30 حالة وفاة بوباء الضنك في مناطق مخصصة للحكومة المعترف بها رسميًا، خلال الفترة الزمنية من يناير/كانون الثاني حتى يونيو/حزيران 2026.

وأوضح السامعي أن محافظة عدن لحقت حافظات من حيث عدد الوفيات بـ15 حالة، تلتها حضرموت بـ 7 حالات، ثم تعز ولحج بـ3 حالات وفاة في كل منهم، فيما سُجلت وفاة في شبوة.

ارتفع إجمالي الحمى الجديدة بحمى الضنك في المناطق الحكومية إلى 5,786 حالة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، في ظل انتشار المرض في عدد من المحافظات.