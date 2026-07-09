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الأرصاد يحذر من أمطار رعدية على أعمدة وحرارة شديدة في الصحاري والسواحل

AbdHassan09.07.2026
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الأرصاد يحذر من أمطار رعدية على أعمدة وحرارة شديدة في الصحاري والسواحل

يمن مونيتور/قسم الأخبار

توقع المركز الوطني للأرصاد وإنذار مبكرًا في اليمن، الخميس، أن ينطلق رعية متفاوتة الشدة على 10 محافظات، بالتزامن مع استمرارها، بسبب درجات الحرارة الشديدة في الرفاق والهضاب الداخلي والسهول الساحلي، خلال ساعة الـ24 توقف.

وقال المركز، نشرته إنذارا يوميا، إن هطول الأمطار المتفاوتة الشدة يتوقع أن تشمل أجزاء من محافظات تعز، وإب، والضالع، وذمار، وصنعاء، وريمة، والممحويت، وحجة، وعمران، وغرب صعدة، إضافة إلى أجزاء من سهل تهامة.

وأضاف أن أمطارًا متفرقة قد تهطل على أجزاء من محافظة البيضاء، ومرتفعات لحج وأبين وشبوة، إلى جزء من سواحل تراث وأرخبيل غربى.

غادر المركز إلى هناك بعد الحرارة الشديدة في المرافقين والهضاب الداخلي والسهول الساحلي.

وحذر في المناطق المتوقعة بسبب هطول الأمطار منها من السيول في الشعاب والوديان، ومن وجود أو برج مجاري السيول خلال وبعده، بالإضافة إلى نتيجة العواصف الرعدية.

كما دعا سكان المشاهدين والهضاب الداخلي والسهول الساحلي إلى التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال فترة الظهيرة، والإكثار من شربل المباشر من الإجهاد.

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AbdHassan09.07.2026
13
صورة AbdHassan

AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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