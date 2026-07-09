العلوم والتكنولوجيا

يعمل البحث والتطوير على تحديث البنية التحتية الحيوية لشبكات الذكاء الاصطناعي عند Open

AbdHassan09.07.2026
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يعمل البحث والتطوير على تحديث البنية التحتية الحيوية لشبكات الذكاء الاصطناعي عند Open

تتعاون الهيئة الإدارية للجولف مع عملاق الشبكات والاتصالات لتوفير البنية التحتية الحيوية للشبكات للبطولات الكبرى والمقرات العالمية الجديدة التي توفر اتصال الجيل التالي القائم على الذكاء الاصطناعي

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AbdHassan09.07.2026
12
صورة AbdHassan

AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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