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قطر تستنكر استهداف السفن في مضيق هرمز وتدعو إيران وأمريكا إلى الحوار

AbdHassan09.07.2026
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قطر تستنكر استهداف السفن في مضيق هرمز وتدعو إيران وأمريكا إلى الحوار

يمن مونيتور/قسم الأخبار

وأكد رئيس الوزراء الضخمة الشيخ محمد بن ‌عبد الرحمن آل ثاني الخارجية في اتصال هاتفي مع الوزير، وقد عباس عراقجي اليوم الخميس، ولهذا اضطررت إلى إقناع الشركة بالحوار والدبلوماسية.

وذكرت وزارة الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء المشدد على واشنطن وطهران ينفذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم.

كانت قد تمكنت من الاشتراك في موقع قناص افتراضي في قطر ‌في وقت سابق من اليوم، كما ‌تبثت ناقلة قطرية للهجوم في منطقة ضيقة هرمز.

وذكرت وزارة الخارجية أن رئيس الوزراء “أعرب عن استنكار ورفض دولة قطر للاعتداءات التي تستهدف السفن ذات الرمز الضيق”.

(رويترز)

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AbdHassan09.07.2026
11
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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