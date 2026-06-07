سيمون بايلز “كادت أن تموت” بينما دخلت الأيقونة الأولمبية إلى المستشفى في حالة صحية مرعبة | أخرى | رياضة

كشفت سيمون بايلز أنها عانت من أزمة صحية كبيرة في وقت سابق من هذا الأسبوع، مدعية أنها “كادت أن تموت” ووصفت الأمر بأنه “واحدة من، إن لم تكن أكثر التجارب رعباً في حياتي”. ولم تقدم البطلة الأولمبية سبع مرات، وهي لاعبة الجمباز الأكثر تتويجا على الإطلاق، الكثير من التفاصيل حول حالة الطوارئ الطبية حيث شاركت صورا لأساور المستشفى على معصمها وبيانات من جهاز مراقبة معدل ضربات القلب.

ونشرت أيقونة فريق الولايات المتحدة الأمريكية: “أنا لست من النوع الذي يشارك عادةً أشياء مثل هذه لأنني أقدر الخصوصية في عصرنا هذا، ولكن الموت تقريبًا لم يكن على بطاقة البنغو الخاصة بي في وقت سابق من هذا الأسبوع.” وفي إشارة إلى زوجها جوناثان أوينز، الذي يلعب في الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية لفريق إنديانابوليس كولتس وهو حاليًا بعيدًا للتدريب خارج الموسم، أضافت بايلز: “كانت هذه واحدة من أكثر التجارب رعبًا في حياتي، إن لم تكن الأكثر رعبًا، خاصة وأن جوناثان كان في إندي بسبب ممارساته.

“لقد كنت في السرير لأرتاح هذا الأسبوع. سأشرح لك ذلك عاجلاً أم آجلاً، ولكن لا بأس [shoutout] إلى دائرتي المقربة التي تواصلت معي أو سجلت الوصول أو زارت أو أرسلت الزهور. أحبكم جميعًا.” لم يتم الكشف بعد عن الطبيعة الدقيقة لخوفها الصحي، ولكن عندما سُئلت على X عما إذا كانت “صحة أو حادث أو عنف” أجابت: “الصحة”.

ونشرت الفتاة البالغة من العمر 29 عامًا أيضًا عدة صور للزهور التي تلقتها وأضافت صورة لكلبين على سريرها مع تسمية توضيحية تقول “سأكون هنا” ولقطة شاشة لمعدل ضربات قلبها.

تعد بايلز واحدة من أكثر لاعبي الجمباز تتويجًا في تاريخ الألعاب الأولمبية بحصولها على سبع ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين وميداليتين برونزيتين. ولم تنافس منذ دورة باريس 2024، حيث فازت بثلاث ميداليات ذهبية، ولم تقم حتى بأي تدريب في الجمباز.

أعلنت الأمريكية، في حديث لصحيفة El Pais الإسبانية الأسبوع الماضي، أنها غير متأكدة مما إذا كانت ستتنافس في لوس أنجلوس 28 فيما ستكون دورة الألعاب الرابعة لها.

وقالت بايلز، التي كانت تمارس أنشطة أخرى مثل اليوجا والبيلاتس للحفاظ على لياقتها: “أود أن أقول إننا لا نزال عند حوالي 50 في المائة. على الرغم من أنني سأغتنم هذه الفرصة أيضًا لأقول شيئًا واحدًا: أشعر أننا يجب أن نعرف كيف نعجب بالرياضيين أثناء نشاطهم ومنافستهم”.

“لقد شاركت بالفعل في ثلاث دورات أولمبية، وأشعر بالرضا. ومن الجنون أن أرى كيف يريد الناس دائمًا المزيد والمزيد منك. وفي النهاية، سيكون القرار دائمًا بيدي”.

“أشعر أنه بعد القيام بذلك لفترة طويلة، فإنني أستحق استراحة. وأنا أمنح نفسي هذا الامتياز. الآن، أبلغ من العمر 29 عامًا، وعلى الرغم من أن طول العمر في النخبة قد تقدم على قدم وساق، إلا أن محاولة التواجد في لوس أنجلوس ستكون تضحية كبيرة. [at 31]. سيتعين علينا أن نرى.”

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