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محافظ حضرموت يشدد على رفع الجاهزية والتكامل العنصري

AbdHassan09.07.2026
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محافظ حضرموت يشدد على رفع الجاهزية والتكامل العنصري

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

بحث عضوًا في مجلس القيادة العسكرية ضابط حضرموت، سالم أحمد الخنبشي، اليوم في مدينة المكلا، مع قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء فهد سالم بامؤمن، مستجدات الأوضاع الأمنية والعسكرية في المحافظة، ومستوى الجاهزية القتالية العسكرية العسكرية والياتية للوحدات.

تناول الخنبشي خلال الاجتماع على أهمية تعزيزها بشكل خاص والتكامل بين مختلف الوحدات العسكرية الأمنية، وتسعة مستوى للعناصر الحالية، بما في ذلك ما يسهم في حماية آمنة حضرموت، على ما تحصل عليه من حالة الإشعارات المخصصة فيها.

واستعرض الاجتماع الحالي الحالي، والسير الكامل للهادفة الأمنية والعسكرية إلى نظام التأمين الصحي، إلى جزء من تطوير العمل بين الهيئات العامة وحمايتها وصون السكينة العامة.

وأشاد عضو مجلس القيادة المتميز الذي يتقدم إلى منطقة القيادة العسكرية الأولى ومنتسبوها في أداء مهامهم الوطنية، فيما بعد شدد قائد المنطقة العسكرية الأولى على جاهزية المنطقة العسكرية وثباتها في تنفيذ الاستعدادات الموكلة الخاصة بها، ومواصلة جهود تثبيت ركائز الأمن بالتنسيق مع مختلف الهيئات ذات العلاقة.

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AbdHassan09.07.2026
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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