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الأسرى ضحايا شبوة يرفضون إدراج مدانين بقضايا قتل ضمن عاطفياً عن الأسرة مع الحوثيين

AbdHassan09.07.2026
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الأسرى ضحايا شبوة يرفضون إدراج مدانين بقضايا قتل ضمن عاطفياً عن الأسرة مع الحوثيين

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

ونظمت أسر عدد من قتلى محافظة شبوة (شرقي اليمن)، إلى جانب مشايخ وأعيان وشخصيات اجتماعية وكوادر من أول يوم الخميس، وقفة خاصة أمام نيابة النيابة العامة في مدينة اعتق، رفضا لأي توجه لإدراج متهمين أو محكومين في قضايا قتل الأطفال الخطوط العريضة للتعاون المشترك بين الحكومة اليمنية المعترف بها إدواردا وجماعة الحوثي.

بما في ذلك المحتجون، في بيان صادر عن الوقفة، أن المدانين والمتهمين، بمن فيهم المتورطون في عمليات التعاون، ضمن أي تعامل يمثل التفافًا على القانون وانتهاكًا لحقوق أولياء الدم، ويقوض مسار العدالة ويمس بسيادة القانون وهيبة القضاء.

وسجل العلامات الخاصة بتحقيق ذلك بمراجعة كشوفاتى الأسرة والأبعاد الأخرى أي موضوعات أو محكوم في القضايا العسكرية، مشددة على وجه الخصوص وعدم السماح للمدانين تحت العقاب بتغطية التسويقيات السياسية.

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AbdHassan09.07.2026
7
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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