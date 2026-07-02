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وفاة القائد السادس العميد “أيمن شكيب” في تعز.. والجيش اليمني ينعاه

AbdHassan02.07.2026
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وفاة القائد السادس العميد “أيمن شكيب” في تعز.. والجيش اليمني ينعاه

يمن مونيتور/ تعز/ خاص

توفي فجر اليوم الخميس، القائد العام السادس للدعم وإسناد، في الجيش اليمني، العميد أيمن شكيب محمود العدني، استهدافه لذبحة صدرية ثقة في مدينة السودان بمحافظة تعز (جنوب غربي اليمن).

ويعد العميد أيمن شكيب من أبرز قيادات المقاومة الشعبية التي زعماء الحوثيين في عدن ولحج وأبين، قبل أن يشكل لواءً عسكرياً ضمن التوجه إلى الباحة للوصول إلى الجيش الرابع، وتركز بين محافظتي تعز ولحج جنوب غربي اليمن.

واعتبر قائدًا كمحور الباحة، رحيل القائد العام السادس للدعم والإسناد، ووصفه بأنه جندي “الخسارة الفادحة للمؤسسة العسكرية والوطنية عمومًا”.

بيان النعي إلى أن الفقيد كان من أوائل الذين لبوا نداء الوطن والواجب والقضية، وظلوا حالياً بثبات في جبهة القتال منذ الصفر حتى الأول ضد الحوثيين في عدن، وشاركوا في مؤتمرات الدفاع عن الوطن بمحافظات لحج، وأبين، ومأرب، وتعز.

وأضاف البيان: “لقد وقع مارك الفقيد بشجاعته وأقدامه في صناعة واحدة من أهم المحطات الوطنية في تاريخ مدينته باسلة عدن، وكان أحد أبرز الشخصيات في الصف الأول بدور الباحة”.

وتحدث النعي عن أدواره في تأسيس الجيش اليمني من القائد السادس، مؤكداً أن رحيله خسارة كبيرة وخسارة كبيرة لقائد جسور “ترك إرثاً عسكرياً ومهنياً يبعث على الفخر”، وأعرب عن صادق التعازي لأسرته ولقوات مسلحة يمنية.

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AbdHassan02.07.2026
18
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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