شعبموت يمثل اليمن في دوري أبطال الخليج للأندية 2026-2027

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم قائمة الأندية المشاركة في النسخة الثالثة من دوري أبطال الخليج للأندية الرياضية لعام 2026-2027، والتي تنطلق منافساتها في 13 أكتوبر المقبل وتستمر حتى 30 أبريل 2027، بمشاركة 12 ناديًا يشاركون في الاتحادات الوطنية للأعضاء.

وضمت قائمة المشاركين نادي شعب حضرموت ممثلًا للجمهورية اليمنية، ليحجز مقعده في البطولة الخليجية إلى جانب نخبة من أندية المنطقة، في أكبر نسخة من البطولة قبل قفزها بعد رفع عدد الفرق المشاركة من الفرق إلى 12 ناديًا.

جاء اختيار المشاركين في قوائم لوائح البطولة، وبالاستناد إلى نتائج مسابقات الدوري المحلي وتصنيف الاتحاد الوطني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للأندية المحترفة 2026-2027، حيث حصلت اتحادات السعودية والإمارات وقطر والعراق على مقعد لكل اتحاد، فيما تنافست عُمان والبحرين والكويت واليمن.

وتضم قائمة الأندية المشاركة: سونيوم ونيوم من السعودية، والنصر وعجمان من الإمارات، والدحيل وقطر من قطر، وآيبيل والزوراء من العراق، ثم من سلطنة عمان، والرفاع من البحرين، كاظمة من الكويت، إلى جانب شعبموت ممثل اليمن.

إن اتحاد كأس الخليج العربي أن يعتمد على المؤتمر الشبابي، ويتأهل إلى فئة الأندية الوطنية للوقت لاستكمال التدريبات الفنية والتنظيمية قبل سباق المنافسين، بما في ذلك المساهمة في رفع مستوى الجاهزية لقوة البطولة.

ومن المقرر أن تجري مراسم قرعة النسخة الثالثة من دوري ابطال الخليج للأندية في التاسع من سبتمبر المقبل، بعد تحديد زيادة عدد الأندية المشاركة من هذه النسخة.

وكان نادي دهوك العراقي قد توج بالنسخة الأولى من البطولة، بما في ذلك تعاقدات نادي الريان الكبير الجائزة الكبرى الثانية.