بعد سبعة أيام من الحادث.. الجامعة العربية تُدين إيران في صنعاء

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

اعتقدت جامعة الدول العربية، اليوم الخميس، عن استنكارها الشديد لطائرة إيرانية بالهبوط في مطار صنعاء الدولي الخاضع للسيطرة على جماعة الحوثي، ووصفت شيئاً ما بأنها “انتهاك صارخ” لسيادة العالم.

جاءت مكان الجامعة العربية بعد سبعة أيام من وقوعها التي بدأت يوم الجمعة 3 يوليو/ تموز الحالي، وأثارت جدلاً واسعاً، وسط تحذيرات من هذه المحطة وتوقيتها في ظل الظروف العصيبة.

“جاء في بيان الجامعة العربية، أن ينطلق في وقت لاحق “دون التنسيق مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا”، مشددًا على أن ذلك يمثل “طاقة خطيرة عالميًا”.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة “توترات معززة وتحديات جسيمة، تهددها بالأمان واستقرارها”.

وجدد البيان موقف الجامعة العربية الثابتة في سباق دعم اليمن واستقلاله، بالتأكيد “التضامن الكامل مع الجمهورية اليمنية، قيادةً وشعباً، والوقوف إلى جانب كافة الإجراءات التي تتخذها لصيانة سيادتها على أمنها الوطني ووحدتها الترابية”.