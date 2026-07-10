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اليرموك دخلت على حضرموت في الدوري اليمني
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
فاز فريق اليرموك على نطاق واسع وحضرموت لهدفين الجولة لهدف في اللعبة التي جمعتهما عصر اليوم الجمعة، على ملعب أولمبي مدينة سيئون ضمن السابعة للدرجة الأولى.
وسجل هدفي اليرموك اللاعب شهاب محمد عبدالعزيز عطاء في الدقيقة 54 والدقيقة 57 ، حيث سجل هدف الاتحاد عبدالله جواس في الدقيقة 80.
ورفع فريق اليرموك رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس “مؤقتاً” ، إذ توقف رصيده أمام حضرموت عند 3 نقاط في المركز الثاني عشر.
وتستكمل مباريات الجولة السابعة بإقامة مباراة عصر السبت بين فريقي السد وهلال الحديدة على ملعب مأرب.
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