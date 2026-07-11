العضو اليمني “العليمي”: جاهز للخيار العسكري مع الحوثيين

يمن مونيتور/مأرب/ خاص:

المؤسسة عضو مجلس الإدارة التنفيذي اليمني، عبدالله العليمي، يوم الجمعة، جاهزية شرعية للعمل ضد الجماعات المسلحة الحوثية من أجلها من تحقيق النصر الإنساني للفرقة اليمنية إلى تفاوضية برجر أجندات خارجية.

ووجه العليمي، في مقابلة تلفزيونية مع تلفزيون “الحدث”، دعوة علنية وريحة إلى إيران إيران “رفع يدها” عن الملف اليمني والتوقف عن استخدام البلاد كمنصة لتصفية حساباتها جيرانها.

اقترح عبدالله العليمي أن جماعة الحوثيين تعتمد استراتيجية ممنهجة لتعميق المأساة الإنسانية عبر تأثيرات واشتراك ثلثي اليمنيين، استشهدوا بالقضية الرمزية للقائد السياسي السياسي والمختطف لدى الجماعة منذ 11، محمد قحطان.

وتمكنوا من الملف العليمي الجماعة بالمتاجرة بهذا العسكر الأخلاقي، ومحاولة التلاعب بمصيره و نجحت جثته في النهاية للمفاوضات لابتزاز المعسكر الشرعي سياسيا.

وشدّد عضو مجلس القيادة على أن موقف الحكومة اليمنية ثابت منذ جولة الأولى في “بيل” السويسرية، و على “الكل مقابل الكل”، كونه عملاً إنسانيّاً بحتاً لا ينبغي إخضاعه للابتزاز والمساومة السياسية.

كما أوضح الفارق الجوهري بين الطرفين؛ حيث القبض على المعتقلين لدى الحكومة الشرعية هم “أسرى حرب” حيث يجب عليهم في جبهات القتال، بينما يحتجز الحوثيون عسكريين، فيين، وإعلاميين، وكتاباً، ومدنيين عزل تم اختطافهم من لا لا ومقار أعمالهم.

تعمدت جماعة الحوثيين أيضًا “الخطوط الجوية اليمنية” وأغلق أمام رياضتهم التجريبية من مطار صنعاء، كشف العليمي أن الجماعة لا تبحث عن مصالحهم أو تسهيل سفرهم، بل تختلق هذه خاصة فئوي وشخصي ضيق.

المجموعة إلى أن التصعيد الحوثي شارك آخر برغبة الجماعة في تأمين خطوط طيران مباشرة لآلاف حوثية غادرت سابقا إلى طهران، تحويل (معاناة الشعب) إلى مفتاح لبرهن كثر والملفات المالية الرئيسية معادلات أكثرية تفاوضية ساهمت في إطار خارج اليمن الوطنية.

ووجه العليمي رسالة مباشرة إلى النظام، ودعا إلى قبوله بـ “الكف عن التبغ” الذي تجاوز السيادة اليمنية وينتهك القوانين والأعراف الدولية، مؤكداً أن الشعب اليمني لم يحتمل أن تسخير مقدراته ومعاناته كساحة تصفية استبعاد.

وفي المقابل، ما زال عضواً في مجلس القيادة للتدخلات الاقتصادية والإنسانية والحركية من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، مؤكداً أنه لولا الدعم الخي والوقوف الدائم للمملكة مع أبناء الشعب اليمني في هذه الظروف، لكون الكارثة الإنسانية في العالم ما زالت تتهدد وأشد عمقاً.