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وطلب أمية وأيضا إلى تكثيف الإنسان للوصول إلى المحتاجين في اليمن

AbdHassan20.06.2026
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وطلب أمية وأيضا إلى تكثيف الإنسان للوصول إلى المحتاجين في اليمن

يمن مونيتور/قسم الأخبار

والآن مديرة قسم التنسيق للأزمات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إديم وسورنو، إلى تكثيف الجهود الإنسانية دائمًا والوصول إلى الأشخاص الأكثر احتياجًا للمساعدات في مختلف أنحاء اليمن.

وقال وسورنو، من خلال زياراتها إلى اليمن، إن “هناك حاجة للوصول إلى الجميع في أمسّ الحاجة إلى مساعدتنا جميعهم في جميع أنحاء العالم”، وأهم العمل الجماعي لمساعدة الجميع وتوفير الاحتياجات الأساسية للجميع.

وبالتالي فإن الضمان يعد ضروريا لحصول المحتاجين على الخدمات الأساسية، بما في ذلك رعاية المياه الصحية والغذاء والتغذية.

وتعمل على تحقيق جهود الأمم المتحدة في مواكبة جهود البشرية في اليمن، والتي تعمل من بين الأشد مخاطرًا في العالم، حسب تقديرات الأمم المتحدة، وضرورة متزايدة للمساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية.

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AbdHassan20.06.2026
11
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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