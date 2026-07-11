392 فردياً و2841 مصاباً بحوادث المرور في اليمن خلال نصف عام

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

وقالت الشرطة اليمنية السيرية، الجمعة، إن حوادث المرور في المحافظات الخاضعة للتحكم الحكومية المعترف بها إدواردا أودت بحياة 392 شخص وأصابت 2841 خلال الحفل الأول من عام 2026.

.توقع الإعلام عن مدير عام شرطة السير، اللواء عمر بامشموس، تواصل إن السلطات تشير إلى 2630 حادثًا بشكل سريع خلال هذا المدى، معظمها حوادث تصادم ودهس مشاة، فيما تواصل التحرك البليغة 1048 حالة.

وأضاف أن محافظة مارب سجلت أعلى عدد من إصابات والوفيات والمقارنة ببقية المحافظات، تلتها تعز ولحج، مشيرًا إلى شرطة السير ضبطت أكثر من 109 آلاف مخالفة مرورية في إطار حملات شرطة مكافحة الحرائق.

وأرجع بامشموس الارتفاع إلى تجاوز السرعة، والتجاوزات الخاطئة، وعدم الالتزام بقواعد المرور، إلى جانب إهمال صيانة المركبة ومخالفة اشتراطات السلامة، لافتًا إلى تزايد حوادث احتراق المركبات بسبب نقل المواد غير القابلة للتشغيل وتحكم غير مستقل عن أنظمة الوقود.