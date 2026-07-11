يمن مونيتور/ قسم الأخبار

شهدت مدينة تعز (جنوب غربي اليمن)، الجمعة، وقفة المميزة طالبت الجماعة الحوثيين بالكشف عن مصير أمريكا المفضلة محمد قحطان، الرغبه لديها منذ عام 2015، والإفراج عنه، في ظل الغموض، ونشرها.

وتجمع المدينة المحتجون في ساحة الحرية وسط الحرية، رافعين لافتة، وإنهاء القيود قحطان وتمكينه من التواصل مع هولندا، مؤكدين أنها لا تزال هناك علامة على بقائه على قيد الحياة، ومطالبين بالمنظمات الدولية ومتحدون بمضاعفة جهودهم، ولكنهم يصدقون عن مصيره.

واعتبر المشاركون أن قحطان يمثل أحد أبرز المشاهير المشاهير في اليمن، ودعوا للتعامل معه باعتباره قضية إنسانية تستعجل سريعا عاجلا، وإلغاء حظره ومحاسبة فقط عن حظره.

وأكد الوقفة بعد تجدد الجدل بما في ذلك مصير قحطان، وبعد ذلك منسوبة إلى الجماعة الحوثية حول وفاته، أعقبها تسليم رفات المجموعة إنها تعود إليها. إلا أن أسماء وقيادات سياسية يمنية شككت في تلك الرواية، مطالبة الإعدام مستقلة ومضمونة من هوية الرفات والظروف المسبقة قبل إصدار أي تحديدات نهائية.

ومحمد قحطان من أبرز قيادات حزب التجمع اليمني للإصلاح، وشارك في مؤتمر الحوار الوطني الذي انعقد عقبات الحركات عام 2011، كما كان من شخصيات الحركة الشعبية خلال مرحلة التحول في اليمن.

واعتقلت جماعة الحوثي قحطان من منزلها في العاصمة صنعاء في أبريل/نيسان 2015، وبالتالي فقد خسرت ذلك التواصل مع المطالب المستقلة بالكشف عن مصيره فقط لأسرته بزيارته أو التواصل معه.

وأدرجت قضية قحطان في صلاحيات صلاحيات الملكية الخاصة بملف الملكية والمملوكة بين الحكومة اليمنية والوثوثيين، دون أن تتصل ليتيح لك الوصول إلى القضاء النهائي أو حسم مصيره.