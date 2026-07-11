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يحافظ الذهب على استقراره في أسواق اليمن خلال فتيات السبت

AbdHassan11.07.2026
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يحافظ الذهب على استقراره في أسواق اليمن خلال فتيات السبت

يمن مونيتور/قسم الأخبار

ضبطت أسعار الذهب في تحديد الأهداف اليمنية، اليوم السبت، دون تغيرات ملحوظة، تزامنا مع تحديد أسعار النفيس في العالمية.

وفقًا لمتعاملين في سوق الذهب، بلغ سعر جرام الذهب (21) في مدينة عدن نحو 180 ألف ريال، بينما سجل في العاصمة صنعاء نحو 62 ألف ريال.

وفيما يتعلق بالجنيه الذهبي (8 جرامات من عيار 21)، فقد تجاوز سعره في عدن مليونًا و450 ألف ريال، في حين بلغ سعر التصنيع نحو 497 ألف ريال.

وتعد هذه الخيارات مخصصة لشراء الذهب تمامًا، في حين أنها تعتبر مقبولة عند للمستهلكين نتيجة إضافة محال الصاغة للاستهلاك على كل جرام من الذهب.

ويمكن الوصول إلى الربح من بيع الذهب الجنيه من 100 إلى 150 ريال سعودي، حسب التعامل في السوق.

وتتغير أسعار الذهب في اليمن بشكل مستمر وتعتمد على المحركات في التنوع العالمي، كما تختلف بين محال الصاغة وفقا لحركة العرض والطلب في التنوع المحلي.

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AbdHassan11.07.2026
24
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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