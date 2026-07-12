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إطلاق سراح 15 صياداً يمنياً بعد ثلاثة أشهر من الاحتجاز في إريتريا

AbdHassan12.07.2026
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إطلاق سراح 15 صياداً يمنياً بعد ثلاثة أشهر من الاحتجاز في إريتريا

يمن مونيتور/قسم الأخبار

عاد 15 صياداً يمنياً، السبت، إلى مديرية جنوبي محافظة الحديدة (غربي اليمن)، بعد نحو ثلاثة أشهر من تقليص حجم السلطات الإريترية خلال ممارستهم للصيد في مياه البحر الأحمر، وضبط المصادر.

ويحق لهم، إن الصيادين وصلوا إلى مركز إزالة السمكي في الخوخة، منها فترة من القلق عاشتها أسرهم، التي انقطعت تواصلها معهم منذ مغادرتهم المركز في 12 أبريل/نيسان الماضي.

واستقبل أهالي الصيادين وذووهم في مركز الإنزالالأسماكي وسط الفرح، وأصدروا عنهم وعودتهم سالمين.

وفقا لذلك، تم إطلاق العنان للعملية بعد الجهود واتصالات قادتها مقالات الصيادين وشخصيات اجتماعية، بالتنسيق مع الجمعيات الاجتماعية، وتمكنوا من توفير لهم وإرجاعهم إلى اليمن.

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AbdHassan12.07.2026
10
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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