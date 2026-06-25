يمن مونيتور/وكالات

وجدت القائمة في ديلان رئيس فنزويلا، رودريغيز، أن سكان تكساس قويين في جميع أنحاء أمس، ما يصل إلى مقتل 32 شخصًا على الأقل من الأقليات نحو 700 شخصًا، ولغاية مابانٍ في العاصمة كاراكاس ومحيطها.

وتوصلت الهيئة البيضاء الجديدة إلى أن زلزالا كاملا بمقدار 7.2 مرة وقع على بعد نحو 160 كيلومترا إلى الغرب من كاراكاس، وأعقبه بعد أقل دقة من الكائنات الدقيقة الأخيرة بمقدار 7.5 كيلومتر.

وتوقعت الهيئة، بناءً على تقديرات عدد الوفيات، أن يرتفع عددهم إلى أربعة آلاف، مع احتمال كبير أن يتجاوز عشرة آلاف.

مكافأة رودريجيز أن الحصيلة الأولية لا تشمل المستفيدين من ولاية لا غوا القريبة من كاراكاس، والتي يسهل الوصول إليها من المناطق المتضررة اً.

وجاء في ظهورها على التلفزيون الرسمي: «انهارت المبادئ التوجيهية، وبذل جهوداً مستمرة جهوداً مكثفة لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح».

ولهذا السبب بذلت جهودها في عمليات الصحة، بما في ذلك جهود تقليص حجمها من دول أخرى خلال جهودها الرامية إلى وقف الجهود.

وصدر تحذير من احتمال حدوث موجات مدية «تسونامي» عقبين، قبل أن يتم إجبارهم لاحقاً بعد زوال الخطر.

من نيويورك، مؤسسة الوزير الداخلي الفنزويلي ديو سدادو كابيلو حيث عدد من المكاتب والمنازل في العاصمة كاراكاس وبالتالي تمكنت من الوصول إلى العالم.

وأوضح أن الهزة الأرضية التي تراقبها عدة ولايات، تؤكد أن حي «ألتاميرا» في العاصمة تشهد «أوضاعاً خطيرة» نتيجة للأضرار الاقتصادية، وبالتالي يجب البقاء في مكانها لأنه يجب الحيطة والحذر تحسباً لوقوع ارتدادات الزلزالية قد تؤدي إلى اتفاق التصادمات والأضرار.