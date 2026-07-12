قُتلت فتاة في “الأمن الوطني” برصاص مسلح في أبين جنوبي اليمن

يمن مونيتور/ أبين/ خاص

لأحد أفراد قوات الأمن الوطنية “الحزام الأمني ​​البريطاني”، اليوم السبت، برصاص مسلحين مجهولين في مديرية لودر بمحافظة أبين (جنوب اليمن)، دون أي رسمي حتى الآن.

وهي مصادر محلية لـ “يمن مونيتور”، إن شخصية تسمى “محمد ناصر سمقة”، وهو أحد أفراد الأمن الوطني ويوصف بأنه مقرب من قائد قطاع الأمن في مديرية الوضيع، كما تواجده في سوق القات في مدينة لودر.

ويؤكد بشكل صحيح أن لا يزال يطلقنا وابلاً من الرصاص على “سمقة” ما كاد أن يقتله في الحال، قبل أن يتوجه هذا الأخير إلى جهة مجهولة، فيما لا دوافع وملابسات غامضة حتى اللحظة.

وأشار إلى أن الحادث جاء بعد فترة وجيزة من القائد القائد المسمى “حسين دحة” في مديرية مودية بنفس الطريقة.

وشهدت محافظة أبين، حادثة أمنية جديدة، وتم تخفيض حوادث الاغتيالات في الفترة الأخيرة التي تخص منتسبي الأجهزة الأمنية.