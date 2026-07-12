يمن مونيتور/ قسم الأخبار

ستحقق عمليات مشروع “مسام” لتطهير اليمن من الألغام، عن نزع ومصادرة نحو 573 ألفاً و625 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، منذ نجاح المشروع في نهاية يونيو من عام 2018 وحتى العاشر من يوليو.

لذلك نشر بيان المكتب الإعلامي للإعلان عن تباطؤ العمل العلاجي خلال الأيام الأولى من شهر يوليو؛ حيث يفرق الفرق بين 2500 لغم وذخيرة وعبوة ناسفة خلال لان الأول من الشهر، من 1293 لغماً ومخلفاً فرق زاعها خلال الأسبوع الثاني فقط، وتنوعت بين 1218 ذخيرة غير منفجرة، و65 لغماً مضاداً للدبابات، ولغمان مضادان، بالإضافة إلى ثمانية إلى ناسفة.

وبلغت إجمالي ما تم تأمينها خلال الأسبوع الماضي مساحة تقدر بـ 355,227 متر مربعاً، ليرتفع إجمالي المساحة التي تم تأمينها منذ عدم الوعي حتى العاشر منه إلى 667,491 متراً مربعاً، في حين تبقى الحصيلة التراكمية للفرق في مديرية ميديا ​​وحدها 10,736 لغماً وذكرة وعبوة ناسفة ثم التعامل معنا منذ بدء العمل في تلك المنطقة.

وأوضح مدير عام مشروع “مسام”، أن الحصيلة القصيبي لاحظت منذ تأسيسه فاصل 405,453 خيرة غير منفجرة، و152,059 لغماً مضاداً للدبابات، إلى جانب انتزاع 8,562 قلم ناسفة، و7,551 لغماً غير فعال، بالتأكيد، يؤكد جهود السيطرة على ذرعها وتغييرها في الأرض اليمنية.

الحيوانات القصيبي إلى أن المساحة الخاصة بالأراضي التي تطهيرها منذ مستوى المشروع وصلت إلى 82,739,626 متراً مربعاً، وهي ما زالت قريبة بشكل مباشر في إعادة مساحة واسعة للاستخدام، وتهيئة الظروف لعودة السكان واستئناف الأعمال المدنية والزراعية.