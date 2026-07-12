قُتل ثلاثة حوثيين بنيران مسلحين قبليين في عمران

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

وأشار إلى عنصر مشترك لجماعة الحوثيين، وهما اثنان آخران يكتبان، ومنذ بداية الجبلات مع مسلحين قبليين في مديرية “خمر” بمحافظة عمران (شمالي اليمن)، على خلفية النزاع المحلي حول بئر مياه بارتوازية.

ومصادر محلية لـ “يمن مونيتور”، إن المشكلة بدأت عقب خلاف نشب بين أبناء الشيخ قبلي “درهم صايل” في قرية “السنتين” بمديرية خمر حول ملكية تنزيل مياه.

وأوضح أن الحوثيين هم مجموعة ابتكارية مبتكرة للأدوية المديرية بقيادة المدعو “أبو غالب الغيلي” ليتمكنوا من ابتكار “عبد السلام درهم صايل” وحقيقه.

وبما أن الشقيقين رفضا تسليم نفسيهما لعناصر الحوثيين، بما في ذلك تحالف النار مع الحوثيين، ونتيجة لذلك فقد قتلوا حوثي واصابة الأطفال، وغادروا أبناء الشيخ درهم صائل المنزل، غير موافق على الطقم العسكري.

وبما أن الجماعة الحوثية لاحقاً لاحقاً مجموعة إضافية من المعدات العسكرية، وفرضت حظراً خانقاً على منزل الشيخ “درهم صايل”، وتهديدات بتفجيره، وسط توتر لا يزال قائماً في المنطقة.