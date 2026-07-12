يقول السير كريس هوي “لقد تم تقديم الموعد النهائي” في تحديث حول مكافحة السرطان | أخرى | رياضة

كان السير كريس هوي حاضرا في بطولة ويمبلدون الأسبوع الماضي

قدم البطل الأولمبي السير كريس هوي تحديثًا حزينًا بشأن تشخيص إصابته بالسرطان في مراحله النهائية بينما يتصالح مع “تقديم الموعد النهائي”. يعد أسطورة ركوب الدراجات أحد أكثر الرياضيين الأولمبيين شهرة في بريطانيا، حيث يضم ست ميداليات ذهبية وميدالية فضية واحدة.

ومع ذلك، فقد واجه أكبر معركته حتى الآن عندما شخصه الأطباء بأنه مصاب بسرطان البروستاتا في المرحلة الرابعة في سبتمبر 2023. وأصبحت حالته معروفة للعامة في العام التالي، وفي أكتوبر 2024، بعد ما يزيد قليلاً عن عام من تشخيصه الأولي، تبين أن المرض قد انتشر إلى عظامه وأصبح عضالًا.

في تلك المرحلة، كشف السير كريس أنه قد مُنح له ما بين عامين وأربعة أعوام ليعيشها، ولكن بعد مرور عامين تقريبًا على هذا الكشف، يواصل الرمز الرياضي القتال والحفاظ على لياقته البدنية.

وفي حديثه لصحيفة صنداي تايمز، أقر بأن أفراد الجمهور يقتربون منه كثيرًا للتعبير عن تعازيهم دون أن يدركوا أن وقتهم محدود أيضًا.

قال: “لقد جاءوا إليّ وكانوا متعاطفين نوعًا ما. “أنا آسف حقًا لسماع تشخيص حالتك، كيف تتعامل معها؟” وأنت تعتقد، ولكن الجميع في نفس الوضع.

“ليس لدينا سوى قدر محدد من الوقت، أيها الجميع. كل ما في الأمر هو أن الموعد النهائي الخاص بي قد تم تقديمه قليلاً، وبالتالي فأنا أكثر وعيًا به”.

علم السير كريس أنه مصاب بالسرطان في المرحلة الرابعة خلال موعد روتيني مع طبيبه العام بسبب التواء في الكتف. وكشفت الاختبارات عن إصابته بأورام في كتفه وحوضه وعموده الفقري وضلعه.

قبل وقت قصير من تشخيص حالة راكب الدراجة، تم تشخيص إصابة زوجته، السيدة سارة هوي، بمرض التصلب المتعدد، وهي حالة عصبية تنكسية غير قابلة للشفاء.

السير كريس هوي في الصندوق الملكي في ويمبلدون

وعلى الرغم من مرضه، سعى السير كريس إلى منعه من التأثير على لياقته البدنية. لقد أنهى للتو رحلة بالدراجة من الساحل إلى الساحل عبر إسبانيا على مدار أسبوع، بمتوسط ​​ست ساعات ونصف على السرج كل يوم.

كان الرجل البالغ من العمر 47 عامًا حازمًا في تحدي توجيهات الخبراء بأن مرضى السرطان يجب أن يأخذوا الأمور ببساطة.

على الرغم من خضوعه لجولات متعددة من العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي، إلى جانب أدوية السرطان الثقيلة، يعتقد السير كريس أن مستوى لياقته البدنية أقل بنسبة 20 في المائة فقط عما كان عليه قبل تشخيص حالته.

ويعتقد أنه كان أعلى من ذلك قبل تعرضه لكسر مدمر في ساقه في نوفمبر الماضي، عندما تعرض لحادث أثناء ركوب الدراجة الجبلية في جنوب ويلز.

قال السير كريس: “الكثير من الأطباء الذين تحدثت إليهم في الأيام الأولى كادوا أن يندهشوا عندما كنت أقول: “هل يمكنني أن أفعل هذا، هل يمكنني أن أفعل ذلك؟”