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الدفاعية اليمنية تخفف من سرعة وجاهزية الجيش

AbdHassan12.07.2026
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الدفاعية اليمنية تخفف من سرعة وجاهزية الجيش

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

تحكمت بوزارة الدفاع اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، اجتماعياً عسكرياً موسعاً نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن أحمد البصر.

واستعرض الاجتماع آخر المستجدات وتوقعات التطورات الراهنة في مسارح العمليات العسكرية المختلفة.

واستمع “البصر” من رئيس هيئة العدو ليتمكن من معرفة اللواء الركن الثابت قاسم لتقرير حول القطب العسكري والميداني وتم رصده من أحداث على الأرض.

وتخصص في إجراءات المتابعة والتقييم الإشرافي والبشري، رئيس هيئة القوى العاملة البشرية الرقيب أحمد المرزوقي والالتزام في ذلك.

وقال اللواء البصر إن المرحلة الراهنة والمعقدة تتطلب العدد الهائل والمتكامل بين الوحدات والهيئات العسكرية، بما في ذلك طلب الطلب ويحافظ على الجاهزية ودعوة القوات المسلحة.

وذلك برفع مستوى الجاهزية القتالية واليقظة الأمنية إلى أعلى مستوياتها، بشكل مؤكد على تفعيل الأداء والتشغيل التشغيلي بين مختلف الهيئات والدوائر القضائية، بما في ذلك تنفيذ المهام الموكلة بالكامل والمسؤولية ويسهم في تطوير الأداء المركزي للدفاع.

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AbdHassan12.07.2026
4
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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