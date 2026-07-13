الدفاعية اليمنية: نفد الصبر وسنتعامل مع الذباب وانتمنهك للأجواء

يمن مونيتور/قسم الأخبار

قالت وزارة الدفاع اليمنية، الاثنين، إنها ستتخذ “الرد المناسب” على ما يستهدفه بـ “اختراق الطيران وأنه لأجواء اليمنية”، مع مراعاة النظام ومراقبة المسؤولية والأخلاقية عن ذلك.

وأضاف وزير الدفاع، في بيان متلفز بثته قناة اليمن الرسمية، أن الحكومة الشرعية “حاولت، التعاون مع المجتمعين للحصول على خدماتي، وبكل أهداف شرعية، تمكن النظام وميليشيا الحوثي إلى جادّة الصواب وعدم اشتراك اليمنية”.

وأوضح أن “الاختراق الأخير ليس الأول، لكنه يختلف سابقاً لما يمثله من تحدي للشرعية الدولية”، مؤكداً أن “الصبر قد نفد”، وأن القوات المسلحة ستتعامل مع ما وصفه بـ”الطير المعادي المنتهك للأجواء والسيادة اليمنية” بـ”جميع الوسائل المتاحة”.

صغير الوزير إلى القوات المسلحة “ستلقن المعاناة بقوة”، حسب تعبيره، لتمويل مشاريع في اليمن “يمتلك شعباً ويقودانه براً وبحراً وجوا مهمين كانت العواقب”.

كما تولى النظام القضاء “كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية” عن الرسوم المتحركة ما وصفه بانتهاك حقوق اليمنية.

ولم يأتي على الفور التعليق من الجانب، أو من الجماعة الحوثية بالإضافة إلى ما ورد في البيان.