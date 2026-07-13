منوعات

الدفاعية اليمنية: نفد الصبر وسنتعامل مع الذباب وانتمنهك للأجواء

AbdHassan13.07.2026
8
الدفاعية اليمنية: نفد الصبر وسنتعامل مع الذباب وانتمنهك للأجواء

يمن مونيتور/قسم الأخبار

قالت وزارة الدفاع اليمنية، الاثنين، إنها ستتخذ “الرد المناسب” على ما يستهدفه بـ “اختراق الطيران وأنه لأجواء اليمنية”، مع مراعاة النظام ومراقبة المسؤولية والأخلاقية عن ذلك.

وأضاف وزير الدفاع، في بيان متلفز بثته قناة اليمن الرسمية، أن الحكومة الشرعية “حاولت، التعاون مع المجتمعين للحصول على خدماتي، وبكل أهداف شرعية، تمكن النظام وميليشيا الحوثي إلى جادّة الصواب وعدم اشتراك اليمنية”.

وأوضح أن “الاختراق الأخير ليس الأول، لكنه يختلف سابقاً لما يمثله من تحدي للشرعية الدولية”، مؤكداً أن “الصبر قد نفد”، وأن القوات المسلحة ستتعامل مع ما وصفه بـ”الطير المعادي المنتهك للأجواء والسيادة اليمنية” بـ”جميع الوسائل المتاحة”.

صغير الوزير إلى القوات المسلحة “ستلقن المعاناة بقوة”، حسب تعبيره، لتمويل مشاريع في اليمن “يمتلك شعباً ويقودانه براً وبحراً وجوا مهمين كانت العواقب”.

كما تولى النظام القضاء “كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية” عن الرسوم المتحركة ما وصفه بانتهاك حقوق اليمنية.

ولم يأتي على الفور التعليق من الجانب، أو من الجماعة الحوثية بالإضافة إلى ما ورد في البيان.

Source link

AbdHassan13.07.2026
8
صورة AbdHassan

AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

مقالات ذات صلة

وجهاء التصفيق لـ “العلامة التجارية مونيتور”: “”العلامة التجارية”” لإصدار “العلامة التجارية” أفشل رهانات تمزيق النسيج الاجتماعي

وجهاء التصفيق لـ “العلامة التجارية مونيتور”: “”العلامة التجارية”” لإصدار “العلامة التجارية” أفشل رهانات تمزيق النسيج الاجتماعي

23.04.2026
عضو مختص يكشف سر الصمود “الأسطوري” لأرب ويؤكد: لن يحكم اليمن طرفا خاصا

عضو مختص يكشف سر الصمود “الأسطوري” لأرب ويؤكد: لن يحكم اليمن طرفا خاصا

16.06.2026
لجنة الجنسية اليمنية تدرس 31 طلباً للحصول على الجنسية

لجنة الجنسية اليمنية تدرس 31 طلباً للحصول على الجنسية

02.07.2026
4 إسرائيلي إسرائيلي وسط إيران

4 إسرائيلي إسرائيلي وسط إيران

02.04.2026

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى