يمن مونيتور/قسم الأخبار

فرانسيسكو اليمنية، الاثنين، حالة الانقاد الدائم للوزير، متابعة ما تكتيكه بـ”التصعيد الحوثي”، واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة ما بعد.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين شاع محسن الزنداني، خوص لذلك تالمس الطبعة تصعيد الجماعة الحوثيين، بما في ذلك استقبال رحلة طيران إيرانية إلى مطار صنعاء المتنوعة للسيطرة على الجماعة.

وقالت الحكومة، في بيان صادر عن الاجتماع، إن تسيير الطيران الذي يمثل “تحدياً للسيادة الوطنية وانتهاكاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، وتهديداً لأمن اليمن واستقرار المنطقة”.

لذلك قررت الحكومة إعلان إعلان حالة الانقاد الدائم، بعد “استنفاد المبادرات والتسهيلات” التي قدمتها العلم من التصعيد، وفي ظل ما تعمده بإصرار الحوثيين على رفض الحلول القانونية ومواصلة الاتصال للاتصالات.

وأقر تشكيل مجلس الوزراء للفريق الحكومي للعلوم الإلكترونية، يتولى تنسيق الجهود العسكرية والسياسية والدبلوماسية والأكاديمية والإعلامية، ومتابعة الابتكارات الحديثة في التقارير الدورية، بما يضمن سرعة الابتكار.

كما يوجه مجلس وزارتي الدفاع والداخلية والهيئات القضائية برفع مستوى الجاهزية، وتمكين القوات المسلحة الجورجية الأمنية من أداء مهامها في حماية سباق البلاد والدفاع عن أجواها وأراضيها ومنافذها، وفق البيان.

وكلف مجلس وزارة الخارجية بتكثيف اتصالاتها مع العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، لحثها على عدم السماح لها باستخدام أجوائها أو أراضيها أو مرافقتها لتسيير رحلات إلى اليمن خارج القنوات الرسمية المعتمدة.

وحمل مجلس الوزراء الحوثيين المسؤولية الكاملة عن الرسوم المتحركة ما وصفه بالتصعيد، معتبراً أنه يقوض جهود السلام ويهدد اليمن.

كما تحملت مسؤوليتها بسبب دعم الجماعة الحوثيين، معتبرة أن أي دعم أو تسهيلات تصل للجماعة لعدة قرون أمد ابتكار وتعقيد الجهود المبذولة من أجل اتفاقية سلمية.

لأنها ستواصل العمل “جميع التدابير والإجراءات الدبلوماسية والدبلوماسية والقانونية والعسكرية” التي يكفلها الدستور والقانون الدولي، للدفاع عن حظر اليمن وحماية حقوقه القومية.