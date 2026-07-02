التدريبات: لنسمح للصين بالسيطرة على قناة بنما

يمن مونيتور/ رويترز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ‌اليوم الأربعاء إن واشنطن لن يسمح للصين بالسيطرة على قناة بنما.

وتمرّ قناة بنما عبر أضيق جزء من البرزخ بين شمال أمريكا وجنوبها، ما يتيح للسفن الجوية بسرعة أكبر بين المحيط الأطلسي والهادي. و التنقل نحو 40 في أي وقت من الأوقات المسموح بها.

وأكملت بناء القناة الأمريكية في أوائل القرن العشرين، ومع ذلك سلمت السيطرة على هذا الممر المائي ذو الأهمية الاستراتيجية إلى بنما في عام 1999.

وقال كوبيه أنه ‌يريد “استعادة” القناة. لقد تم تثبيتها، قال للصحافيين إنه لا يستطيع استخدام القوة الاقتصادية العسكرية أو التحكم في القناة.