منوعات

التدريبات: لنسمح للصين بالسيطرة على قناة بنما

AbdHassan02.07.2026
10
التدريبات: لنسمح للصين بالسيطرة على قناة بنما

يمن مونيتور/ رويترز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ‌اليوم الأربعاء إن واشنطن لن يسمح للصين بالسيطرة على قناة بنما.

وتمرّ قناة بنما عبر أضيق جزء من البرزخ بين شمال أمريكا وجنوبها، ما يتيح للسفن الجوية بسرعة أكبر بين المحيط الأطلسي والهادي. و التنقل نحو 40 في أي وقت من الأوقات المسموح بها.

وأكملت بناء القناة الأمريكية في أوائل القرن العشرين، ومع ذلك سلمت السيطرة على هذا الممر المائي ذو الأهمية الاستراتيجية إلى بنما في عام 1999.

وقال كوبيه أنه ‌يريد “استعادة” القناة. لقد تم تثبيتها، قال للصحافيين إنه لا يستطيع استخدام القوة الاقتصادية العسكرية أو التحكم في القناة.

Source link

AbdHassan02.07.2026
10
صورة AbdHassan

AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

مقالات ذات صلة

يمكن التغلب على كسر روني أوسوليفان رقم 153 على الفور في بطولة العالم | أخرى | رياضة

يمكن التغلب على كسر روني أوسوليفان رقم 153 على الفور في بطولة العالم | أخرى | رياضة

29.03.2026
آمن عدن يفتح ملف “القضايا المقيدة ضد مجهول” ويوجه بإنهاء الاختلالات

آمن عدن يفتح ملف “القضايا المقيدة ضد مجهول” ويوجه بإنهاء الاختلالات

25.06.2026
مستشار وزارة الصناعة لـ تشيمن مونيتور: تحويلات المغتربين اليمنيين إجمالي 9 مليار دولار في 2025

مستشار وزارة الصناعة لـ تشيمن مونيتور: تحويلات المغتربين اليمنيين إجمالي 9 مليار دولار في 2025

28.06.2026
تمت معاقبة روني أوسوليفان بسبب سلوكه ضد المتأهل للنهائي في بطولة العالم لكبار السن | أخرى | رياضة

تمت معاقبة روني أوسوليفان بسبب سلوكه ضد المتأهل للنهائي في بطولة العالم لكبار السن | أخرى | رياضة

10.05.2026

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى