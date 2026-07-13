الجالية اليمنية في مصر ترحب بالتوعية بالأمن السيبراني وحماية البيانات

يمن مونيتور/ القاهرة / من هبة الملحقي

اختتمت الهيئة الإدارية للجالية اليمنية في جمهورية مصر العربية، ممثلة بلجنة المرأة والطفل، الاثنين، دورة متخصصة في الأمن السيبراني بعنوان “كيف تحميل نفسك وبياناتك في العصر الرقمي؟”، لاستمرت في مقر النادي الشبابي اليمني للجالية بالقاهره.

ساهم في بذل الجهد للجهود المبذولة في مجال السيبراني والذكاء الاصطناعي، الدكتور معاذ عبدالفتاح الصوفي، حيث تألق بلا حدود والهجمات السيبرانية خلال عام 2026، وسبل حماية رجال الهواتف والبيانات الشخصية، إلى جانب الأمن ولا يزال من المدعين الإلكترونيين، وأعمال الحرية على منصات التواصل الاجتماعي.

كما تم التوقيع على البرنامج التدريبي إلى التاريخ التعامل مع حالات كلمة المرور والابتزاز الإلكتروني، واستعادة السجلات الرقمية، واستعراض أحدث الأدوات والممارسات التي تساهم في تحسين مستوى الأمان.

وتستهدف الدورة المكاتب الحكومية والقطاع الخاص، والعلمين، وطلاب الجامعات، وواد الأعمال، وبيوت الضيافة، بالإضافة إلى عدد لا بأس به من المعارف في مجالات السيبراني الأمنية والذكاء الصناعي.

تعلم الدكتور الصوفي أن السيبراني بات يستخدم ملحًا في ظل التوسع الممتد في التحول الرقمي، مشددًا على أهمية نشر الوعي بالمخاطر الإلكترونية للتوعية بثقافة الحماية الرقمية بين أفراد المجتمع، إلى جانب ترسيخ مفاهيم السيبراني الأمنية في المؤسسات التعليمية والأمنية.

من جانبها، بدأ ينمو للجالية اليمنية في القاهرة، إيمان راجح، إن الهيئة الإدارية حرصت على برامج قوية لتركيبات تركيبات البنية الأساسية أبناء الجالية وتكمل التقنية، وتجلت أن هذه الفترة تأتي ضمن وما يكفي لرفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني وتمكين المشاركين من حماية بياناتهم والتعامل مع تكملة تأثيرها.