الأرصاد يحذر من مطار رعدية وسيول في 10 محافظات خلال توقف التوقف

يمن مونيتور/قسم الأخبار

زهرة المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر في اليمن، الثلاثاء، من أجل أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات خلال الساعات الأربع والعشرين الباقية، بأمان الله، توخى الحيطة والحذر من سلامة السيول والعواصف الرعدية.

وقال المركز، في نشرة تحذيرية، إنه يساعد على أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات تعز، والضالع، وإب، وذمار، وريمة، والمحويت، وحجة، وصنعاء، وعمران، وصعدة، إضافة إلى سهل تهامة.

بالإضافة إلى أن أمطاراً متفرقة قد تهطل، يصحبها الرعد الغنية، على أجزاء من المرتفعات البيضاء، ولحج، وأبين، وشبوة، وضبة حضرموت.

ركزت أعماله في المناطق المعروفة بسبب هطول الأمطار عليها إلى تجنب التواجد أو الجسر المجاري السيولعاب والأكواد قبل عدة أشهر، محذراً من التماثيل الكهربية والأشجار، وناصحاً بالابتعاد عن الأعمدة الكهربائية والأشجار.

كما تنذر باحتمالية حدوث عواصف طينية على الطرق الجبلية، بالإضافة إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل خاصة في الطرق والمنحدرات الجبلية.

ويشهد اليمن خلال موسم الأمطار، المعتاد عادة من شهر يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول، بلاغات رعدية غزيرة في عدد من المحافظات، ولا في سيول وانهيارات الأمن على السكان والبنية التحتية.