ستان مودي ينتقد سلوك كيرين ويلسون “المثير للاشمئزاز” مع اندلاع الخلاف | أخرى | رياضة

انتقد ستان مودي سلوك كيرين ويلسون بعد مباراتهم في بطولة العالم للسنوكر. بدأ يوركشايرمان البالغ من العمر 19 عامًا ظهوره الأول مع Crucible بطريقة مذهلة مع قرنين من الزمان وكسرين إضافيين فوق 80 ليبني تقدمًا بنتيجة 6-3 ضد المحارب الغريب.

وسع مودي تقدمه من خلال أخذ الإطار الأول من الجلسة المسائية، فقط لكي يقوم ويلسون بإخراج سبعة إطارات متتالية ليحطم آمال التصفيات في محاكاة روني أوسوليفان، آخر مراهق يفوز بمباراة Crucible منذ 21 عامًا. احتفل ويلسون، الذي كان يعاني من مشاكل في الإشارة، بفوزه بضرب الهواء فرحًا قبل أن يستدير لمصافحة الشاب. وشعر العديد من المراقبين أن رد فعل بطل العالم 2024 كان مبالغًا فيه، ويتفق مودي مع هذا الرأي، ووصفه بأنه “مثير للاشمئزاز”. بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من المباراة، قال لمترو: “الاحتفال في النهاية، أعتقد أنه كان مثيرًا للاشمئزاز بعض الشيء، لأكون صادقًا. بطل العالم، المصنف الثاني عالميًا، أعتقد أنه كان خارجًا عن النظام بعض الشيء، لكن هذا هو ما هو عليه”.

“لم أكن لأفعل ذلك في مرحلته [of his career] ضد فتى صغير، أول مرة هناك، لكن الجميع مختلفون، هل تعلم؟ من الواضح أن الفوز علي كان يعني له الكثير، وكان جيدًا جدًا بالنسبة له.

“أنا لست أشعر بالمرارة على الإطلاق. لقد وصل إلى المركز العاشر أولاً وهذا هو الحال. لاعب أنيق وسأحاول التغلب عليه في المرة القادمة.”

قال مودي، الذي أتيحت له فرص لتوسيع تقدمه ضد ويلسون: “لقد فاتني بطاقة حمراء لأتقدم بنتيجة 8-3 وقد غيرت المباراة تمامًا. إذا دخلت تلك البطاقة الحمراء، فمن المحتمل أن أفوز بنتيجة 10-3 لأن كيرين رحل. لم يتمكن من تحقيق 30 هدفًا.

“أعلم أنه كان يتحدث عن إشاراته وأي شيء آخر، ولكن إذا كان يفوز، فمن المحتمل أنه لم يكن ليقول ذلك.

“لقد كانت فرصة ضائعة، لكنني اكتسبت الكثير من الثقة بسببها. استبعاد المصنف الثاني عالميًا طوال تلك الفترة وجعله يرحل. ربما كان هذا هو الشيء الأكثر إيجابية الذي اكتسبته من ذلك”.

تشير تعليقات موديز شديدة اللهجة إلى أن الشاب لن يخيفه منافسيه من الأسماء الكبيرة بينما يتطلع إلى الارتقاء في التصنيف العالمي من مركزه الحالي البالغ 40 خلال موسم 2026/27.

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