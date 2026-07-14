العلوم والتكنولوجيا

مقابلة: لوسي أوديبيرت، المحامية في قضية جروك التي رفعها النائب جيس أساتو

AbdHassan14.07.2026
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مقابلة: لوسي أوديبيرت، المحامية في قضية جروك التي رفعها النائب جيس أساتو

تتحدث محامية AWO، لوسي أوديبيرت، مع مجلة Computer Weekly حول تمثيل الدعوى القانونية التي رفعها النائب العمالي جيس أساتو ضد برنامج chatbot Grok الخاص بـ xAI، وإمكانياته في التعري، وكيف يمكن أن تحدد هذه القضية المسؤولية التي تقع على عاتق مطوري أدوات الذكاء الاصطناعي.

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AbdHassan14.07.2026
8
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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