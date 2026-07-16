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الكشف عن تفاصيل شحنة “المعدات” الطبية المتطورة ضُبطت غرب اليمن

AbdHassan16.07.2026
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الكشف عن تفاصيل شحنة “المعدات” الطبية المتطورة ضُبطت غرب اليمن

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

وهو العمالقة التي يقودها العضو اليمني عبدالرحمن المحرمي، ووثائق الاصول التي ضبطتها يوم أمس على متن السفينة في باب المندب غرب اليمن.

وذكرت في بيان لها اليوم الأربعاء، أن شحنة الأدوات والمعدات المتقدمة المتقدمة، والأجزاء الدقيقة تتضمن في مصانع الأسلحة؛ تشمل خيارات التحكم الرقمية (CNC) هياكل جاهزة للاستلقاء المستخدمة في صناعة الطيران المجسمة وهياكل الصواريخ، ومحركات خاصة بالطائرات النفاثات.

وأوضح بوضوح أن الشحنة الدائرية قطع غيار ومستلزمات لسلاح الهاون وسلاح القناصة، والقصاصات البصرية والقياس الدقيق الدقيق الخاص بمراقبة الجودة، بالإضافة إلى أدوات ومعدات حفر الأنفاق وتفتيت الحجر، وأجهزة رفع وكبس المساهمة مخصصة للتقنيين العسكريين الصناعيين.

قتلت العمالقة أن القارب الذي ضبطته، الثلاثاء، كان في طريقه إلى جماعة الحوثيين في محافظة الحديدة، وعلى متنه طاقم مكون من سبعة بحارة، حيث بارد قديس القارب وحفظهم على القتال والمضبوطات وحالاتهم إلى محاكم العدل لا استكمال الحظر الشرعي.

وأوضح أن عضو مجلس القيادة، قائد القوات المسلحة، عبد الرحمن المحرمي (أبو زرعة)، يحقق بهذا الإنجاز لمنتسبي الدوريات البحرية، مشدداً على ضعف ضعف ضعف مستوى الوعي في مكافحة التهريب وتجفيف منابعه، بما في ذلك قطع شريان الامد البحري عن الجماعة المسلحة.

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AbdHassan16.07.2026
12
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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